J. Jocytė „Walkyries“ ekipoje stabdoma – jai peršamas specialus vaidmuo

„Karingosios deivės valkirijos“ dvikovos pradžioje diktavo savo sąlygas, tačiau mačo pabaigoje Fynikso atstovės prisivijo iki 81:84. Vis dėlto įtampą apramino pataikyti baudos metimai.
J. Jocytė antrame mače iš eilės nepasirodė aikštėje. Ji per WNBA sužaistus 5 mačus ir vidutiniškai praleistas 9 minutes ant parketo rinko po 4,2 taško, 0,6 atkovoto kamuolio ir 1,2 rezultatyvaus perdavimo.
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„Walkyries“ ekipos trenerė Natalie Nakase dar prieš mačą paaiškino, kodėl lietuvei nesikiriamos minutės aikštėje.
„Ji vis dar bando priprasti prie esamos mūsų situacijos. Mes ketiname ją po truputį ugdyti, kad ji labiau būtų įžaidėją – jos vaidmuo turėtų būti kamuolio valdymas“, – sakė strategė.
Po 25 taškus nugalėtojoms pelnė Gabby Williams (9/19 metimų) ir Veronica Burton (8 rez. perd.), 12 – Kayla Thornton (4 atk. kam.).
Fynikso ekipai 22 taškus surinko Alyssa Thomas (8 atk. kam., 9 rez. perd., 4 klaidos), 19 – Monique Makani (3/5 tritaškių).
Šeštąją vietą lygoje užimančios „valkirijos“ šeštadienį grumsis su visiškomis konferencijos autsaiderėmis Sietlo „Storm“ (3/10) atstovėmis.