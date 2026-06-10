J. Valančiūnas: „Ateities kartos – visų mūsų atsakomybė“

„Naujos kartos užauga stebėdamos ir imdamos pavyzdį iš vyresnių kartų, mūsų pergalių ir pralaimėjimų. O galimybė betarpiškai perduoti sukauptą patirtį yra neįkainojama. Džiaugiuosi tomis akimirkomis, kai galiu prisidėti prie jaunimo tobulėjimo. Smagu, kad prie šios misijos prisideda NBA bei vieni geriausių Lietuvos krepšinio specialistų. Labai tikiuosi, kad stovyklos metu jaunuoliai pasisems daug žinių ir naujos informacijos, kurią sėkmingai panaudos savo krepšinio kelyje ateityje“, – sako J. Valančiūnas.
Šįmet J. Valančiūno stovykla vyks Gargžduose birželio 15–18 dienomis. Į stovyklą pakviesti perspektyviausi 2011 m. gimę jaunuoliai iš visos Lietuvos, atrinkti daugumos šią kartą ugdančių trenerių. Pats Jonas dalyvaus visose šešiose stovyklos treniruotėse ir dalinsis NBA aikštelėse sukaupta patirtimi.
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Jaunųjų krepšininkų įgūdžius ir žinias tobulins legendinis treneris Steponas Kairys, pirmoji JV trenerė Sinilga Bartaševičiūtė, Eurolygos čempionas Darius Maskoliūnas, 2010 pasaulio čempionato prizininkas Renaldas Seibutis, daugybę krepšinio žvaigždžių išugdęs Gintautas Regina, individualių įgūdžių treneris Ovidijus Varanauskas, Kretingos krepšinio klubo vyr. treneris Arimantas Mikaločius, treneriai Donaldas Kairys, Alfredas Kaniava, Vaidotas Pečiukas ir vienas garsiausių fizinio rengimo trenerių Lietuvoje Benas Kentra.
„Perduoti patirtį ateities kartoms – mūsų pareiga ir atsakomybė“, – sako J. Valančiūnas.
Kaip ir iki šiol, prie JV stovyklos organizavimo prisideda NBA ir „Nike“. Tad kiekvienas stovyklos dalyvis gaus „Nike“ batelius, aprangas, kojines, NBA kamuolius, kepuraites ir marškinėlius. Jaunųjų krepšininkų nakvyne ir maitinimu rūpinasi „Drevernos uostas“, o sąlygas treniruotis teikia Gargždų sporto centras ir Gargždų „Gargždai“ krepšinio klubas.
J. Valančiūnas savo krepšinio stovyklą skirtingose Lietuvos vietose rengia jau 12 metų. Stovykla jau aplankė Uteną, Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Raseinius, Druskininkus, Molėtus bei kitus Lietuvos miestus. Ji tapo tikra vasaros krepšinio tradicija, kurios dalimi tapo daugiau nei 200 jaunų Lietuvos krepšininkų.