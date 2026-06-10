Po V. Garasto mirties – tarptautinės bendruomenės reakcija: „Lietuva prarado vieną didvyrių“

Visoje Europoje skriejo užuojatos ir gedulo žinutės minint legendinio trenerio netektį.
„Mirė legendinis treneris, leidęs 1995-ųjų finalui Atėnuose tęstis“ – taip apie V. Garasto mirtį rašo Serbijos portalas „Meridian Sport“. „Lietuvos krepšinis paskendo liūdesyje, nes mire vienas iškiliausių šalies trenerių Vladas Garastas“, – rašo graikų „Gazzetta“.
„Lietuva prarado vieną savo didvyrių. Prieš Šarūną Jasikevičių Lietuva turėjo ir kitą visame pasaulyje žinomą trenerį – Vladą Garastą“, – rašo prancūzų portalas „Basket Europe“.
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„Legendinis treneris ir vienas šviesiausių krepšinio protų“, – taip apie „krepšinio tėvu“ Lietuvoje vadintą vyrą savo pranešime rašo Eurolyga.
Eurolyga geru žodžiu V. Garastą savo pranešime mini ir toliau. „Garastas buvo viena įtakingiausių Lietuvos ir Europos krepšinio asmenybių. Jis išliks mūsų visų atmintyje“, – teigiama treneriui dedikuotoje žinutėje.
Gedulą išreiškė ir Eurolygos trenerių asociacija (EHCB). Tuo tarpu tarptautinė krepšinio asociacija FIBA V. Garastui paskyrė atskirą žinutę.
„Jis suvaidino kertinį vaidmenį tiek kaip treneris, tiek kaip administratorius, kad jo šalis iškiltų tarptautinėse arenose“, – teigia FIBA.
„Savo pasiekimais šalia aikštelės ir savo tarnyste šiam žaidimui V. Garastas paliko nepamirštamą įspaudą, padėjusį įtvirtinti Lietuvos, kaip vienos didžiausių pasaulio krepšinio tautų, statusą. Šiuo liūdesio momentu FIBA šeima nori išreikšti nuoširdžiausią užuojautą jo šeimai, draugams ir artimiesiems, taip pat ir visai Lietuvos krepšinio visuomenei“, – rašoma pranešime.