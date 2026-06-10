Premjerė pareiškė užuojautą dėl krepšinio trenerio Vlado Garasto mirties

„Vladas Garastas bus prisimenamas kaip vienas iš Lietuvos krepšinio tėvų ir didžiųjų pergalių architektų, kaip žmogus, į krepšinį atvedęs ir iki ryškiausių žvaigždžių pakylėjęs garsiausius šalies talentus.
Su šio legendinio trenerio vardu visuomet bus asocijuojamos Kauno „Žalgirio“ pergalės, anuomet dar nelaisvai Lietuvai reiškusios kur kas daugiau nei tik sportą, o vėliau ir Lietuvos rinktinės sugrįžimas į pasaulio krepšinio elitą – virš garbingiausių pakylų vėl kylanti Trispalvė, jaudinusi milijonus širdžių.
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Reiškiu nuoširdžią užuojautą Vlado Garasto artimiesiems, jo bendražygiams ir auklėtiniams bei visai Lietuvos krepšinio bendruomenei“, – sakoma premjerės I. Ruginienės užuojautoje.
Vladas GarastasMirtispremjerė
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