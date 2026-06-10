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R. Kurtinaitis dar šiandien planavo susitikti su V. Garastu: „Gaila, nespėjau...“

2026 m. birželio 10 d. 11:06
Lrytas Premium nariams
„Jis buvo tas treneris, kuris niekada nepakeldavo balso. Nemačiau aš jo supykusio“, – apie Vladą Garastą kalbėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės strategas bei buvęs jo auklėtinis Rimas Kurtinaitis.
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