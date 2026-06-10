Skaudi žinia – mirė legendinis Lietuvos treneris Vladas Garastas

Šią žinią, sulaukus šeimos leidimo, pranešė asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
Apie netektį asociaciją „Lietuvos krepšinis“ informavo V. Garasto šeima.
Iš Biržų kilęs V. Garastas amžiams įrašė savo vardą į Lietuvos krepšinio istoriją.
Jo treniruojama Kauno „Žalgirio“ vyrų krepšinio komanda SSRS čempionatuose tris kartus laimėjo aukso medalius (1985–1987 metais).
Vėliau V. Garastas ėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio (1992–1997 metais) pareigas.
Jo treniruojama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 1995 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoja ir 2 kartus olimpinių žaidynių (1992 metais Barselona ir 1996 metais Atlanta) bronzos medalininke.
2003–2011 metais V. Garastas ėjo Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigas.