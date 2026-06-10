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Strategas aikštėje, tėvas šalia jos: V. Garastas pasakojo, kas jį, kaip trenerį, skaudino labiausiai
2026 m. birželio 10 d. 12:34
Audra Telksnienė, žurnalas „Krepšinis“
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Lietuva neteko vieno iš šalies krepšinio simbolių – trečiadienį mirė legendinis treneris Vladas Garastas. Auksinių Lietuvos krepšinio pergalių architektas ėjo 95-ius gyvenimo metus.
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