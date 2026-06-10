Paaiškėjo, kada ir kur bus galima atsisveikinti su legendiniu treneriu V. Garastu

Linkuvoje gimęs, bet didžiąją vaikystės ir jaunystės dalį Biržuose praleidęs V. Garastas 1952 metais baigė Biržų gimnaziją bei įstojo į tuometinį Lietuvos kūno kultūros institutą. 1955–1956 metais jaunas specialistas dirbo Kauno 16-osios vidurinės mokyklos, o 1956–1958 metais Biržų 2-osios vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytoju, vėliau Biržų rajono sporto mokyklos direktoriumi.
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Dar vaikystėje V. Garastas žaidė futbolą, krepšinį, dalyvavo lengvosios atletikos varžybose, atstovavo Biržams Lietuvos moksleivių spartakiadose, pasižymėjo universalumu ir sportiškumu. Jis yra tapęs Lietuvos moksleivių spartakiados 1000 m bėgimo čempionu, lengvosios atletikos daugiakovės rungties čempionu, estafetės 4×400 m ir greitojo čiuožimo Lietuvos čempionu.
1956–1958 metais Biržų rajono sporto mokykloje V. Garastas žengė pirmuosius savo šlovingos krepšinio trenerio karjeros žingsnius. 1972–1976 metais jis dirigavo Lietuvos moksleivių ir jaunių krepšinio rinktinėms. Tuo metu jis išugdė Saulių Patkauską, Algirdą Linkevičių, Virginijų Jankauską, Raimundą Valikonį ir kitus žinomus krepšininkus.
1979–1989 metais V. Garastas stovėjo prie reprezentacinės mūsų šalies klubinės komandos – Kauno „Žalgirio“ vairo. 1991–1992 metais jis darbavosi Prievidzės „Banik-Ciogel“ (tuometinė Čekoslovakija) klube. 1996–1997 metais treneris į LKL aukštumas vedė Kauno „Atleto“ ekipą, o 1997–1998 metais – Alytaus „Alitos“ klubą.
Jo treniruojamas Kauno „Žalgiris“ SSRS vyrų krepšinio čempionatuose tris kartus laimėjo aukso (1985–1987 metais), penkis kartus sidabro (1980, 1983, 1984, 1988, 1989 metais) medalius, o 1986 metais į Lietuvą parvežė Tarpžemyninę Viljamo Džonso taurę. 1990 metais V. Garasto treniruojama SSRS rinktinė užsikabino pasaulio čempionato sidabro apdovanojimus.
V. Garastas pasiekė istorinių laimėjimų vadovaudamas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei (1992–1997 metais). Jo suburta pirmoji po Nepriklausomybės atkūrimo rinktinė 1992 metais Barselonos olimpinėse žaidynėse pasipuošė bronzos medaliais.
1995 metais V. Garasto vyrai tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtojais, o po metų – 1996-aisiais dar kartą užkopė ant prizininkų pakylos Atlantos olimpiadoje.
2003–2011 metais V. Garastas ėjo Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigas. Treneriui už išskirtinius nuopelnus buvo suteiktas Kauno ir Biržų miestų garbės piliečio vardas.
Asociacija „Lietuvos krepšinis“ reiškia nuoširdžią užuojautą V. Garasto šeimai bei artimiesiems.
Atsisveikinimas su velioniu vyks penktadienį, birželio 12 d., nuo 15.30 val. iki 20 val. laidojimo namuose „Rekviem“ (Jonavos g. 41A, Kaunas).
Šeštadienį, birželio 13 d., šventos mišios prasidės 8 val. šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje Kaune.
Šeštadienį 12 val. laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo V. Garasto atminimą pagerbti kukliai – koks visą gyvenimą buvo ir pats treneris – vienu gėlės žiedu.