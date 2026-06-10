Valstybės vadovai reiškia užuojautą dėl Garasto mirties: jis yra mūsų tautos stiprybės simbolis

Pasak premjerės, į šalies krepšinį atvedęs garsiausius talentus, V. Garastas bus prisimenamas kaip vienas iš Lietuvos krepšinio tėvų ir didžiųjų pergalių architektų.
„Su šio legendinio trenerio vardu visuomet bus asocijuojamos Kauno „Žalgirio“ pergalės, anuomet dar nelaisvai Lietuvai reiškusios kur kas daugiau nei tik sportą, o vėliau ir Lietuvos rinktinės sugrįžimas į pasaulio krepšinio elitą – virš garbingiausių pakylų vėl kylanti Trispalvė, jaudinusi milijonus širdžių“, – užuojautoje cituojama I. Ruginienė.
„Reiškiu nuoširdžią užuojautą V. Garasto artimiesiems, jo bendražygiams ir auklėtiniams bei visai Lietuvos krepšinio bendruomenei“, – pažymėjo premjerė.
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Užuojauta taip pat pasidalino Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda, įvardydamas V. Garastą tautos stiprybės simboliu,
„V. Garasto vardas neatsiejamas ne tik nuo didžiausių Lietuvos krepšinio pergalių, jis yra ir mūsų tautos stiprybės simbolis. Trenerio V. Garasto vadovaujamas Kauno „Žalgiris“ buvo daugiau nei tik nuostabi krepšinio komanda. Tais okupacijos metais „Žalgirio“ pergalės vienijo Lietuvos žmones, skatino jų tautinį pasididžiavimą, laisvės troškimą, brandino nacionalinę savimonę“, – užuojautoje teigė prezidentas.
Pasak jo, kiekviena V. Garasto vadovaujamų lietuvių pergalė prieš sovietų armijos klubą stiprino tautos pasitikėjimą savo jėgomis bei artino politines išsivadavimo pergales.
Šalies vadovas taip pat pažymėjo, kad V. Garasto lyderystė, atsidavimas, pedagogo išmintis ir gebėjimas įkvėpti augino ne tik talentingus sportininkus, bet ir tikrus Lietuvos patriotus.
Jo teigimu, V. Garasto gyvenimas ir darbai paliko gilų pėdsaką Lietuvos sporto istorijoje ir Lietuvos žmonių širdyse.
„Kartu su legendiniu treneriu išeina dalis mūsų krepšinio istorijos, tačiau V. Garasto palikimas, lietuviams jo įkvėpta pergalinga dvasia – krepšinio aikštelėje ir už jos ribų – gyvuos amžinai“, – sakė Prezidentas.
Kaip skelbta, V. Garastas mirė trečiadienį, eidamas 95-uosius metus.
Žinia apie V. Garasto netektį socialiniame tinkle pasidalino asociacija „Lietuvos krepšinis“.
V. Garastas gimė 1932 metais vasario 8 dieną Linkuvoje.
Jo treniruojama Kauno „Žalgirio“ vyrų krepšinio komanda SSRS čempionatuose tris kartus laimėjo aukso medalius (1985–1987 metais).
1992–1997 metais V. Garastas ėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas. Jo treniruojama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 1995 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoja ir du kartus olimpinių žaidynių (1992 metais Barselonoje ir 1996 metais Atlantoje) bronzos medalininke.
2003–2011 metais V. Garastas ėjo Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigas.
2004 metais V. Garastui buvo suteiktas Lietuvos kūno kultūros akademijos garbės daktaro vardas.
Inga RuginienėVladas GarastasGitanas Nausėda
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