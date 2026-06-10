Viskis su A. M. Brazausku ir „Rubicon“: kaip V. Garastas atvežė Europos čempionatą į Lietuvą

„Galiu drąsiai pasakyt, kad tik mano dėka įvyko šitas Europos čempionatas. Drąsiai“, – apie Lietuvoje 2011 metais vykusias Senojo žemyno krepšinio pirmenybes prieš šešetą metų tinklalaidėje „Iš 9 metrų“ teigė V. Garastas.
Legendinis treneris atvirai pripažino, kad buvo vienas pagrindinių žmonių, lėmusių, kad Europos krepšinio čempionatas 2011 metais vyktų būtent Lietuvoje. Viso šio proceso pradžia, pasak V. Garasto, užsimezgė dar legendiniame 1995 metų Europos krepšinio čempionate.
Tąkart V. Garasto treniruojama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmenybių finale susitiko su Jugoslavijos rinktine. Ketvirtajame kėlinyje protestuodami prieš teisėjų sprendimus lietuviai net buvo nustoję žaisti, o rungtynės buvo laikinai sustabdytos.
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Tik paties V. Garasto ir kitų asmenų įtikinimų dėka lietuviai grįžo į aikštelę, bet galiausiai pralaimėjo rezultatu 90:96 ir užėmė antrąją vietą. Vedini rungtynių aplinkybių lietuviai turėjo ketinimų net nedalyvauti apdovanojimų ceremonijoje – tokį variantą jiems pasiūlė treti likę kroatai, kurių šalis tuo metu vis dar kariavo dėl savo nepriklausomybės su ta pačia Jugoslavija.
„Kroatai mum: „Neinam į paradą!“ Mes antri, jie treti, jugoslavai pirmi. <...> Sakau, vyrai, nu kaip neisim? Kuo, sakau, kalti tie 20 tūkstančių? Kitas, sako, žiūrėk, rėkia „Lituania!“ Jie palaikė mus. Graikai skaito, kad ir pavardės panašios į mūsų. Ir prikalbinau“, – prisiminė V. Garastas, įkalbėjęs saviškius eiti atsiimti medalių.
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Visgi būtent ši svarstymo istorija padėjo pamatus ateičiai.
„Bet šitą žinojo graikų [federacijos] prezidentas [Giorgos] Vassilakopoulos. Jis vadovavo tom varžybom. Ir va prašau – atėjo laikas, 2004 metai, nuvažiavom delegacija į Taliną prašyt, kad duotų 2007 metam Europos krepšinio čempionatą Lietuvai. 2007 metais“, pasakojimą tęsė V. Garastas.
Idėja prašyti rengti Europos krepšinio čempionatą gimusi buvo visai neseniai – vos prieš metus, kai lietuviai 2003-iaisiais tapo Europos čempionais.
„2003 metais buvo Švedijoj, kur tapom Europos čempionais. Galiu pasakyt, koks dalykas tada buvo. Buvo tada premjeras A. M. Brazauskas. Sėdim su juo, viskiuką, – su šypsena pasakojo V. Garastas. – Sako: „klausyk, o jeigu mes paprašytumėm Europos čempionato?“ Jis iškėlė mintį tą.“
Savo ūkiškumu garsėjęs A. M. Brazauskas šią savybę demonstravo ir tada, teigė legendinis treneris.
„Siemens“ arena buvo pastatyta, [daugiau] absoliučiai nieko nėra. Grįžom, iš karto sukvietė visų [miestų] – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio – merus. Sako: „numatė, prašysim Europos čempionato Lietuvoj, reikės pastatyt arenas, bet pinigų negausit iš valstybės. Kas prieš?“ Visi tyli, visiems gerai. Nu ir ką, nutarėm, kad reikia prašyt“, – pasakojo treneris.
Tuomet į istoriją įpainiota buvo ir liūdnai pagarsėjusi įmonė „Rubicon Group“, tuomet jau plačiai žinoma visoje Lietuvoje dėl politikų papirkinėjimo bylų.
Būtent šiai įmonei iš pradžių buvo norėta patikėti paruošti Lietuvos pristatomąją programą, teigė V. Garastas.
„Ir tada 2004 metais vyko vykdomojo komiteto posėdis Taline. Nuvažiavom. Galiu tik tiek pasakyt, kad vyko tokių dalykų įdomių. Respublikinis komitetas davė paruošt programą „Rubiconui“. Sako, tegul jie po to krepšinio federacijai paduos, jūs nesugebėsit. Gali pagalvot? Už paruošimą – 990 tūkstančių litų.
Paskui užprotestavo A. Pavilonis, Š. Marčiulionis. „Viskas gerai, ruoškit jūs.“ Tai už 350 tūkst. buvo paruošta programa, buvo parodyta, kaip Vilniuj tramvajai važiuoja, kaip ten mūsų arenos stovi, tiesiog žydi Lietuva“, – su šypsena prisiminė treneris.
Vis dėlto buvo nedidelė problema – „FIBA Europe“ vykdomasis komitetas pagal tuomet galiojusias taisykles galėjo paskirti tik artimiausius du čempionatus: 2007-ųjų ir 2009-ųjų.
Nepaisant to, V. Garasto kadaise užmegztas santykis su G. Vassilakopoulu, kuris tuo metu jau buvo tapęs „FIBA Europe“ prezidentu, buvo kertinis svertas.
„Vykdomasis komitetas turėjo teisę tik du Europos čempionatus paskirt. Du metai ir du metai. Trečią [čempionatą paskirti] jau reikia tik po tų dviejų. Aš taip einu, durys atidarytos, G. Vassilakopoulos sėdi. „Užeik, užeik, užeik!“
2007 metais, sako, bus Ispanijoj, o 2009 metais Lenkijoj, „jūs nieko negausit“. Jūs, sako, nieko neturit, bet, sako, 2011 metais aš jum prižadu. Per tą laiką, sako, jūs pasistatysit arenas, visa kita. Kai šitą paskelbė, kad šoko prancūzai: „Ką? Kokią teisę turit!?“ – pasakojo V. Garastas.
Ir prancūzai buvo teisūs piktintis, pripažino treneris, kadangi buvo pažeistos taisyklės, bet tai tada jau buvo, kaip kadaise yra išsireiškęs pats V. Garastas, perdimas į vandenį.
2011-aisiais Lietuvoje vykęs Europos krepšinio čempionatas atnešė didžiulį ažiotažą ir neregėtą susidomėjimą, o pirmenybėms skirtos arenos buvo pastatytos bei vis dar tenkina mūsų šalies sporto poreikius iki šiol.
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