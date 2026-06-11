Į V. Garasto netektį sureagavo ir V. Landsbergis

Užuojautos žodžiais socialinėje erdvėje po šios netekties pasidalino ir Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.
„Mirė Vladas Garastas
Kai ateidavo Lietuvos šlovės valanda, ne visi ir ne iš karto suvokdavome, kad pergalę sukūrė ne tik miklūs žaidėjai, bet ir juos telkianti ranka. Už tų lakstančių ir laiminčių buvo vienas, kuris žaidė žaidėjais kaip pianistas paklusniais pirštais. Žinančiais kada atsirasti ir mesti.
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Tą meną kūrė ranka ir valia.
Kur Tu šiandien, Lietuvos Garastai?“, – rašė V. Landsbergis.
Vladas GarastasVytautas LandsbergisMirtis
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