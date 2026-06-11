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Įspūdingas L. Juškaitės žaidimas – pagerino asmeninį WNBA rezultatyvumo rekordą

2026 m. birželio 11 d. 08:01
Lrytas.lt
Dar vienas solidžias rungtynes WNBA sužaidė debiutantė Laura Juškaitė.
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Jos atstovaujamai „Toronto Tempo“ komandai pavyko nugalėti Konektikuto „Sun“ po pratęsimo pareikalavusios kovos 106:102 (30:31, 16:26, 26:22, 24:17, 10:6).
Tuo metu L. Juškaitė prie pergalės prisidėjo pagerindama savo asmeninį rezultatyvumo rekordą WNBA – ji įmetė 19 taškų (4/6 dvit., 1/1 trit., 8/8 baud.). Ji taip pat atkovojo 6, perėmė 4 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Iki tol rezultatyviausios L. Juškaitės rungtynės WNBA buvo su pelnytais 16 taškų.
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