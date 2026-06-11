SportasKrepšinis

Kažkas neįtikėtino – „New York Knicks“ NBA finale sukūrė krepšinio stebuklą

2026 m. birželio 11 d. 07:24
Lrytas.lt
Neeilinį charakterį pademonstravusi „New York Knicks“ ekipa atsidūrė per žingsnį nuo NBA titulo. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį vykusiame mače „Knicks“ namuose dar kartą patiesė „San Antonio Spurs“ krepšininkus.
Daugiau nuotraukų (1)
Svečiai turėjo net 29 taškų pranašumą, bet „Knicks“ sugrįžo ir paskutinę sekundę išplėšė pergalę 107:106 (22:41, 27:35, 26:14, 32:16). Kartu tai buvo sugrįžimas iš didžiausio deficito per visą lygos finalų serijos istoriją.
Dabar Niujorko klubas finalo serijoje iki keturių pergalių pirmauja rezultatu 3:1.
Mačo herojumi tapo OG Anunoby, kuris po netaiklaus Jaleno Brunsono metimo paskutinėmis sekundėmis sugebėjo atkovoti kamuolį puolime ir pelnyti taškus.
Susiję straipsniai
Italija lietuviškos prabangos neturės – rinktinės sąraše nėra vienintelio NBA krepšininko

Italija lietuviškos prabangos neturės – rinktinės sąraše nėra vienintelio NBA krepšininko

„Panathinaikos“ dramatiškai išplėšė lemiamas Graikijos finalo rungtynes

„Panathinaikos“ dramatiškai išplėšė lemiamas Graikijos finalo rungtynes

Šaras sužinojo varžovus Turkijos čempionato finale

Šaras sužinojo varžovus Turkijos čempionato finale

„Spurs“ nuo nesėkmės neišgelbėjo Victoro Wembanyama pelnyti 24 taškai ir atkovoti 13 kamuolių.
Šeimininkų gretose rezultatyviausiai sužaidė Jalenas Beunsonas – jis įmetė 36 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
Penktosios filnalo serijos rungtynės vyks naktį iš šeštadienio į sekmadienį San Antonijuje.
„New York Knicks“: Jalenas Brunsonas 36, OG Anunoby 33, Karlas-Anthony Townsas 13, Jose Alvarado 8.
„San Antonio Spurs“: Victoras Wembanyama 24, Dylanas Harperis 21, De'Aaronas Foxas ir Devinas Vassellas po 18.
New York KnicksSan Antonio SpursNBA
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.