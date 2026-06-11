Kažkas neįtikėtino – „New York Knicks“ NBA finale sukūrė krepšinio stebuklą

Svečiai turėjo net 29 taškų pranašumą, bet „Knicks“ sugrįžo ir paskutinę sekundę išplėšė pergalę 107:106 (22:41, 27:35, 26:14, 32:16). Kartu tai buvo sugrįžimas iš didžiausio deficito per visą lygos finalų serijos istoriją.
Dabar Niujorko klubas finalo serijoje iki keturių pergalių pirmauja rezultatu 3:1.
Mačo herojumi tapo OG Anunoby, kuris po netaiklaus Jaleno Brunsono metimo paskutinėmis sekundėmis sugebėjo atkovoti kamuolį puolime ir pelnyti taškus.
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„Spurs“ nuo nesėkmės neišgelbėjo Victoro Wembanyama pelnyti 24 taškai ir atkovoti 13 kamuolių.
Šeimininkų gretose rezultatyviausiai sužaidė Jalenas Beunsonas – jis įmetė 36 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
Penktosios filnalo serijos rungtynės vyks naktį iš šeštadienio į sekmadienį San Antonijuje.
„New York Knicks“: Jalenas Brunsonas 36, OG Anunoby 33, Karlas-Anthony Townsas 13, Jose Alvarado 8.
„San Antonio Spurs“: Victoras Wembanyama 24, Dylanas Harperis 21, De'Aaronas Foxas ir Devinas Vassellas po 18.
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