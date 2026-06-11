SportasKrepšinis

Latvio tritaškis su sirena pražudė „Lietkabelį“

2026 m. birželio 11 d. 20:50
Lrytas.lt
Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, mažojo finalo serija išlaiko maksimalią intrigą ir atkaklumą. Trečiose serijos rungtynėse pergalę išvargo Klaipėdos „Neptūnas“, kuris savo sirgalių akivaizdoje su Karlio Šilinio šūviu paskutinę sekundę 66:63 (15:24, 25:13, 10:15, 16:11) nugalėjo Panevėžio „Lietkabelį“.
Daugiau nuotraukų (1)
Serijoje iki trijų pergalių klaipėdiečiai išsiveržė į priekį 2:1.
Ketvirtasis mažojo finalo serijos mačas vyks šeštadienį Panevėžyje, jei prireiks penktojo, jis Klaipėdoje numatytas pirmadienį.
Panevėžio komanda galingai pradėjo rungtynes ir po geros Kristiano Kullamae, Justo Furmanavičiaus bei Pauliaus Danusevičiaus atkarpos atitrūko. Nors Rihardas Lomažas baudomis atidarė „Neptūno“ kraitį, „Lietkabelis“ pirmavo 13:2. Skirtumas tik augo, o šeimininkų puolimas strigo (19:3), tiesa, netrukus klaipėdiečiai atgijo. 10:0 – tokį spurtą surengė Gedimino Petrausko auklėtiniai, gerokai priartėję – 15:21.
Susiję straipsniai
S. Francisco: „Turiu didelį siurprizą bendruomenei“

S. Francisco: „Turiu didelį siurprizą bendruomenei“

LKL finale „Žalgiris“ vilčių nedalina – vėl negailestingai sutriuškino „Juventus“ ir mato čempionų titulą

LKL finale „Žalgiris“ vilčių nedalina – vėl negailestingai sutriuškino „Juventus“ ir mato čempionų titulą

19-metis krepšinio talentas palieka „Žalgirį“

19-metis krepšinio talentas palieka „Žalgirį“ (1)

Užsivedimą „Neptūnas“ išsaugojo. Spurtą tęsė Karlis Šilinis, Arnas Beručka, Harrisonas Cleary, šaudę iš toli ir taip išvedę į priekį šeimininkus – 27:24. Pirmuosius taškus kėlinyje „Lietkabelis“ pelnė prabėgus keturioms minutėms, kai badą nutraukė K.Kullamae – 26:31. Siritumas tirpo ir po Justo Furmanavičiaus tritaškio grįžo lygybė (35:35), tiesa, pasibaigus pirmai rungtynių pusei trapų pranašumą turėjo šeimininkai – 40:37.
Po pertraukos rezultatas greitai tapo lygus (40:40), o „Lietkabelis“ netrukus inicijavo savo gerą atkarpą, po kurios atitrūko 47:42. Karlis Šilinis nutraukė svečių spurtą (44:47), Donatas Tarolis grąžino persvarą šeimininkams (48:47), tiesa, neilgam. Po trijų ketvirčių panevėžiečiai pirmavo 52:50.
Abu „Neptūno“ komandos Arnai grąžino persvarą savo ekipai – 56:54. Tuo tarpu D.Tarolis, praktiškai įpusėjus ketvirčiui, smeigė labai reikalingą tritaškį savo ekipai – 59:54. K.Kullamae metimas ir D.Bičkauskio baudos deficitą tirpdė iki minimalaus (58:59), bet apie save priminė K.Šilinis – 61:58. Laikas seko iki dviejų minučių atžymos, K.Kullamae prasiveržė link krepšio rezultatyviai – 60:61. Likus 79 sekundėms P.Danusevičius tritaškius vedė į priekį „Lietkabelį“ (63:61), o R.Lomažas grąžino lygybę – 63:63.
Paskutinėje atakoje R. Lomažas veržėsi krepšio link, tačiau užstigęs panevėžiečių gynyboje atliko perdavimą į kampą, kur kamuolio laukė jo tautietis K. Šilinis. Latviui ranka nesudrebėjo ir jis su sirena paskandino svečius.
Jis pats su 14 taškų buvo rezultatyviausias „Neptūno“ gretose, 13 taškų taip pat pridėjo ir 9 kamuolius nusiėmė D.Tarolis.
„Lietkabelio“ puolime pastebimiausias su 17 taškų ir 8 atkovotais kamuoliais buvo P.Danusevičius.
Jamelas Morrisas žaidė prastą mačą: nors pelnė 5 taškus, pataikė 2 metimus iš 9, 3 sykius klydo ir rinko -5 naudingumo balus.
„Neptūnas“: Karlis Šilinis 14 (7 atk. kam.), Donatas Tarolis 13 (9 atk. kam.), Arnas Velička ir Rihardas Lomažas (7 atk. kam.) – 11, Arnas Beručka 10.
„Lietkabelis“: Paulius Danusevičius 17 (8 atk. kam.), Kristianas Kullamae 12, Justas Furmanavičius 9 (10 atk. kam.), Gabrielius Maldūnas 8.
Klaipėdos NeptūnasPanevėžio LietkabelisLietuvos krepšinio lyga (LKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.