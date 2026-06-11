Latvio tritaškis su sirena pražudė „Lietkabelį“

Serijoje iki trijų pergalių klaipėdiečiai išsiveržė į priekį 2:1.
Ketvirtasis mažojo finalo serijos mačas vyks šeštadienį Panevėžyje, jei prireiks penktojo, jis Klaipėdoje numatytas pirmadienį.
Panevėžio komanda galingai pradėjo rungtynes ir po geros Kristiano Kullamae, Justo Furmanavičiaus bei Pauliaus Danusevičiaus atkarpos atitrūko. Nors Rihardas Lomažas baudomis atidarė „Neptūno“ kraitį, „Lietkabelis“ pirmavo 13:2. Skirtumas tik augo, o šeimininkų puolimas strigo (19:3), tiesa, netrukus klaipėdiečiai atgijo. 10:0 – tokį spurtą surengė Gedimino Petrausko auklėtiniai, gerokai priartėję – 15:21.
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Užsivedimą „Neptūnas“ išsaugojo. Spurtą tęsė Karlis Šilinis, Arnas Beručka, Harrisonas Cleary, šaudę iš toli ir taip išvedę į priekį šeimininkus – 27:24. Pirmuosius taškus kėlinyje „Lietkabelis“ pelnė prabėgus keturioms minutėms, kai badą nutraukė K.Kullamae – 26:31. Siritumas tirpo ir po Justo Furmanavičiaus tritaškio grįžo lygybė (35:35), tiesa, pasibaigus pirmai rungtynių pusei trapų pranašumą turėjo šeimininkai – 40:37.
Po pertraukos rezultatas greitai tapo lygus (40:40), o „Lietkabelis“ netrukus inicijavo savo gerą atkarpą, po kurios atitrūko 47:42. Karlis Šilinis nutraukė svečių spurtą (44:47), Donatas Tarolis grąžino persvarą šeimininkams (48:47), tiesa, neilgam. Po trijų ketvirčių panevėžiečiai pirmavo 52:50.
Abu „Neptūno“ komandos Arnai grąžino persvarą savo ekipai – 56:54. Tuo tarpu D.Tarolis, praktiškai įpusėjus ketvirčiui, smeigė labai reikalingą tritaškį savo ekipai – 59:54. K.Kullamae metimas ir D.Bičkauskio baudos deficitą tirpdė iki minimalaus (58:59), bet apie save priminė K.Šilinis – 61:58. Laikas seko iki dviejų minučių atžymos, K.Kullamae prasiveržė link krepšio rezultatyviai – 60:61. Likus 79 sekundėms P.Danusevičius tritaškius vedė į priekį „Lietkabelį“ (63:61), o R.Lomažas grąžino lygybę – 63:63.
Paskutinėje atakoje R. Lomažas veržėsi krepšio link, tačiau užstigęs panevėžiečių gynyboje atliko perdavimą į kampą, kur kamuolio laukė jo tautietis K. Šilinis. Latviui ranka nesudrebėjo ir jis su sirena paskandino svečius.
Jis pats su 14 taškų buvo rezultatyviausias „Neptūno“ gretose, 13 taškų taip pat pridėjo ir 9 kamuolius nusiėmė D.Tarolis.
„Lietkabelio“ puolime pastebimiausias su 17 taškų ir 8 atkovotais kamuoliais buvo P.Danusevičius.
Jamelas Morrisas žaidė prastą mačą: nors pelnė 5 taškus, pataikė 2 metimus iš 9, 3 sykius klydo ir rinko -5 naudingumo balus.
„Neptūnas“: Karlis Šilinis 14 (7 atk. kam.), Donatas Tarolis 13 (9 atk. kam.), Arnas Velička ir Rihardas Lomažas (7 atk. kam.) – 11, Arnas Beručka 10.
„Lietkabelis“: Paulius Danusevičius 17 (8 atk. kam.), Kristianas Kullamae 12, Justas Furmanavičius 9 (10 atk. kam.), Gabrielius Maldūnas 8.