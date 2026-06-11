Pergalingą serijos mačą „Neptūno“ treneris G. Petrauskas pavadino slogiu: „Buvo šokas“

Viską lėmė metimas su sirena, kurį atliko Karlis Silinis – jis atnešė pergalę savo ekipai.
„Šita serija – tiesiog kalnelių žaidimas. Pirmose ir antrosiose rungtynėse mes pradžioje susikraudavome pranašumą, o šįkart – Panevėžys. Galiu pasakyti, kad labai slogi mačo pradžia buvo, labai slogi“, – po sėkmės kalbėjo „Neptūno“ treneris Gediminas Petrauskas.
Pirmą dvikovą laimėjo klaipėdiečiai 86:73, o antrą namie „Lietkabelis“ 80:68.
Rungtynės prasidėjo gan keistokai šeimininkams, kurie turėjo beveik visos arenos palaikymą – „Neptūnas“ atsiliko 2:13 ir po to 3:19. Per daugiau kaip 7 minutes klaipėdiečiai įmetė vos 3 taškus.
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Tačiau po tokio šalto dūšo klaipėdiečiai atsitiesė ir jei ne tritaškis paskutinę ketvirčio sekundę, būtų atsilikę mačesniu skirtumu – po dešimties minučių kovos šeimininkai atsiliko 15:24.
Antro kėlinio antrąją minutę atkutę neptūniečiai tritaškiu išlygino rezultatą 24:24, o Arnas Velička tolimu metimu išvedė saviškius į priekį 27:24. Klaipėda nurūko 33:26, bet svečiai neleido dominuoti ir ilsėtis ekipos išėjo „Neptūnui“ pirmaujant 40:37.
Trečiame kėlinyje jau dominavo „Lietkabelis“, kuris išsiveržė į priekį 47:42.
Prieš lemiamą kėlinį panevėžiečiai turėjo vieno metimo persvarą – 52:50.
Ketvirtame kėlinyje komandas visą laiką skyrė vos du taškai, kol tritaškį nepataikė Donatas Tarolis – 59:54. Vis dėlto, likus 78 sek. savo tritaškį įsūdė Paulius Danusevičius ir jau „Lietkabelis“ buvo per žingsnį nuo pergalės – 63:61.
Likus grumtis 11 sek. rezultatas buvo lygus 63:63. Paskutinį metimą su sirena metė latvis Karlis Silinis ir „Švyturio“ arena pratrūko – „Neptūnas“ laimėjo 66:63.
„Bandysime rasti motyvacijos sekančiam mačui – sunku dabar išskirti, kas lėmė pralaimėjimą“, – nedaugžodžiavo po pralaimėjimo „Lietkabelio“ strategas Nenads Čanakas.
„Mačo pradžioje buvo šokas, tragedija. Žinome komandas, o toks dalykas. Ir svarbu, kad nesugriuvome, svarbu, kad įvyko geri dalykai – perimti kamuoliai, atsikovoti kamuoliai ir sugrįžome į realybę.
Trečias kėlinys kėlė nerimą – mes dažnai trečią kėlinį pradėedame sėkmingai, o šįkart – ne. Ir aišku pabaigoje – vienas neatkovotas, viena klaida ir tai lemia dvikovos baigtį“, – tikino „Neptūno“ strategas G. Petrauskas.
– Kaip turėjo būti surengta paskutinioji ataka? Ar turėjo mesti K. Silinis?
– Tiesiog, Karlio situacija tokia... Maniau, kad kažkas iš latvių mes. Karlis yra aukštaūgis gerai meta iš toli. Tai neįprasta aukštiems žaidėjams.
Bandėme nuspėti, kad Arnui Veličkai besiveržiant kažkas turėtų iš gybnėjų padėti, o mintis tokia ir buvo – jei eina ant Arno, arba Rihardas Lomažas meta, o jei ne – kampe yra K. Silinis. Džiaugiuosi, kad pataikė.
– „Neptūnas“ šioje serijoje du kartus būdavo priekyje, o dabar atvirkščiai. Šiandien matėme, kad „Neptūnui“ teko lįsti iš dviženklio deficito. Ką tai pasako apie komandą?
– Patys matėte tą šoką. Tribūnos pilnos, gali užkurti sirgalius, bet kai taip pradedi mačą... Buvo spengianti tyla pradžioje. Visiems buvo šokas. Tada ir ant žaidėjų krenta ta atsakomybė. Svarbu, kad nepalūžome.
– Kokie svarbiausi tikslai bus prieš ketvirtąjį serijos mačą?
– Šiek tiek paanalizuoti pirmąjį ir trečiąjį kėlinius, kodėl buvo tokia situacija, kai varžovas ramiai pirmavo. Svarbu dabar atsigauti. Didelių taktinių dalykų niekas iš komandų tikrai nedarys – nėra laiko ir galimybių. Ir toliau serijoje bus reikalai apie atkovotus kamuolius, pražangas...
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