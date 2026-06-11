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S. Francisco paruošė įspūdingų prizų – susidomėjo Ą. Tubelis ir su „Žalgiriu“ siejamas gynėjas

2026 m. birželio 11 d. 18:22
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ žvaigždė Sylvainas Francisco paskelbė konkursą, kuriame galima laimėti įspūdingų prizų, o šia galimybe susidomėjo ir jo komandos draugas Ąžuolas Tubelis.
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Atsidėkodamas už nuostabų sezoną Kaune ir pelnytą 100-ąjį tašką rungtynėse S. Francisco nusprendė surengti konkursą savo „Instagram“ sekėjams.
S. Francsico gerbėjams siūlo galimybę laimėti 4 „Žalgirio“ žaidybinius marškinėlius su parašu, 4 poras krepšinio sportbačių su parašu, 2 „PlayStation“ žaidimų konsoles, 2 kompiuteriniams žaidimams skirtas ausines ir monitorius, 2 iPhone telefonus ir 2 iPad planšetes.
Norint dalyvauti konkurse reikia pasekti prancūzo „Instagram“ paskyrą, uždėti patiktuką ant konkurso pranešimo ir pažymėti 3 savo draugus.
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Šiuo S. Francisco konkursu susidomėjo ir Ą. Tubelis, kuris pažymėjo Dustiną Slevą, Mantą Rubštavičių ir Maodo Lo.
Sureagavo ir Eurolygos oficiali paskyra, kuri panoro „PlayStation“ konsolės, o komentarą paliko ir su „Žalgiriu“ klubu sietas Justinas Robinsonas.
„Paris Basketball“ žvaigždė pareiškė, jog jam reikėtų naujo telefono ir žaidimams skirto monitoriaus.
Sylvainas FranciscoKauno ŽalgirisĄžuolas Tubelis
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