Vilniaus „Kibirkštis“ išsaugojo G. Meškonytę

Dar tris titulus savo gimtojo miesto klube iškovojusi krepšininkė praėjusį sezoną Moterų krepšinio lygos pirmenybėse vidutiniškai rinko po 9,8 taško, 3,9 atkovoto kamuolio, 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir 12,4 naudingumo balo.
Europos taurės varžybose 28 m. G. Meškonytė fiksavo 6,9 taško, 3,3 atkovoto kamuolio, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 9,3 naudingumo balo vidurkius.
„Stengiamės puoselėti mūsų klubo viziją ir sudėtyje turėti kiek įmanoma daugiau pajėgiausių Lietuvos krepšininkių. Taip pat, siekiame išlaikyti komandos branduolį. Gabijos išsaugojimas mums buvo labai svarbus. Žaidėja pasižymi puikiomis fizinėmis savybėmis, eilę metų žaidžia šalies rinktinėje, turi nemažą tarptautinių rungtynių patirtį, ir, be visa ko, yra Vilniuje gimusi ir augusi krepšininkė. Tikimės, kad šį sezoną ji dar tvirčiau jausis vyr. trenerio numatomose žaidimo schemose ir savo darbu bei charakteriu padės komandai siekti visų užsibrėžtų tikslų“, – G. Meškonytės išsaugojimu džiaugėsi klubo sporto direktorius Arnas Labuckas.
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Didžiąją savo karjeros dalį Lietuvoje praleidusi krepšininkė taip pat yra žaidusi Lenkijos, Turkijos, Ispanijos, Vokietijoje, Latvijos klubuose.
Nacionalinės moterų rinktinės spalvas G. Meškonytė pirmą kartą gynė prieš dešimtmetį – 2016 m. atrankoje į Europos čempionatą.
Būsimą sezoną „Kibirkščiai-TOKS“ taip pat atstovaus Daugilė Ūsė, Giedrė Labuckienė, Gabija Galvanauskaitė, Brigita Sinickaitė, Nausia Woolfolk ir Anna Makurat.
Vilniaus KibirkštisGabija Meškonytėmoterų krepšinis
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