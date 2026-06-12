Auksinio LKL finalo serijos taško besivaikant: „Žalgiris“ siekia įveikti „Juventus“ ir atsisėsti į čempionų sostą

„Žalgiris“ šioje finalo serijoje neleido nė karto „Juventus“ pasvajoti apie pergalę – pirmą mačą namie laimėjo 107:75, o Utenoje šeimininkus įveikė 100:69.
Kauniečiai LKL finksuoja jau 34-ąją pergalė paeiliui. Penktadienį triumfavęs „Žalgiris“ iškovotų jau 26-ąjį lygos aukso trofėjų.
Tai būtų pirmasis kartas, kai antrąją vietą lygoje iškovotų nė karto finaluose nežaidęs „Juventus“.
Edgaras Ulanovas šiemet jau sužaidė dešimtąją savo finalo seriją, Arnas Butkevičius – devintąją seriją.
Finalo serijose yra žaidę aštuoni „Žalgirio“ krepšininkai, o septyni žalgiriečiai pernai ir šiemet gali tapti LKL čempionais: E. Ulanovas – aštuntąjį kartą, A. Butkevičius ir Laurynas Birutis – trečiąjį, Dovydas Giedraitis ir Ignas Brazdeikis – antrąjį, Deividas Sirvydis ir Sylvainas Francisco – pirmąjį.
Ąžuolas Tubelis praėjusiais metais buvo kitoje barikadų pusėje ir prieš „Žalgirį“ kovojo vilkėdamas „Ryto“ aprangą.
Prieš šį sezoną į „Žalgirį“ grįžęs Mantas Rubštavičius anksčiau taip pat vieną kartą tapo LKL čempionu, bet toje finalo serijoje nežaidė nė vienerių rungtynių.
Trys „Žalgirio“ krepšininkai yra iškovoję ir naudingiausio finalo žaidėjo prizą. E. Ulanovui šis apdovanojimas dukart buvo įteiktas 2017 ir 2019 metais, A. Butkevičiui – 2022 metais, S. Francisco – 2025 metais. A. Butkevičius naudingiausiojo prizą iškovojo žaisdamas „Ryte“.
Pernai „Žalgiris“ sudarė sutartis su keturiais užsieniečiais, kurie Lietuvos lygoje žaidžia pirmą sezoną.
Trys iš jų yra tapę kitų šalių čempionais: Nigelas Williamsas-Gossas – Ispanijos (2022 m.) ir Graikijos (2025 m.), Mosesas Wrightas – Graikijos (2025 m.), Maodo Lo – Vokietijos (keturis kartus) ir Italijos (2024 m.).
S. Francisco buvo Vokietijos čempionas (2024 m.).
Vienintelis „Žalgirio“ legionierius, dar nė karto nelaimėjęs nacionalinio čempiono vardo, yra Dustinas Sleva.
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