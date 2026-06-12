Po dvikovos „Žalgirio“ treneris Tomas Masiulis pernelyg nenorėjo akcentuoti fakto, kad ši finalo serija buvo laimėta didžiausiu skirtumu visoje LKL istorijoje.
„Taškų nesureikšminu, svarbu, kad iškovojom titulą“, – trumpai teigė treneris.
Netrukus T. Masiulis įvardijo ir vieną sezono nuoskaudą.
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„Džiaugiuos. Realiai vertinant, nebus lengva kitąmet pakartoti šitą. Kaip treneris, visą laiką noriu maksimumo: kažkur dar galėjom, kažkur dar galėjom prispaust. Labai gaila tų ketvirtų rungtynių su „Feneriu“, kur čia gale viskas sprendėsi, – kalbėjo specialistas. – Tų sprendimų gal ne tokių priėmėm.
Visą laiką tas lieka, eina, bet, kaip ir minėjau, sezonas geras, reikia džiaugtis, padėkot kiekvienam administracijos darbuotojui, kiekvienam mūsų trenerių kolektyvui, kiekvienam žaidėjui, kiekvienam fanui. Kiekvienas, kuris čia buvo, atėjo, prisidėjo: plojo, rėkė. Kiekvieno čia indėlis yra, todėl visąlaik norim, kad visi darytų savo darbą ir visi kažkiek tai prisidėtų, ir visi bendrai turim džiaugtis tada.“
Paklaustas, kas jam teikė didžiausią malonumą šiame sezone, T. Masiulis prabilo apie visą „Žalgirio“ organizaciją.
„Malonumo? Darbas su šita grupe žaidėjų. Tikrai geri žmonės. Aišku, buvo visokių tų kalnelių, pasitaiko, bet sprendėm tuos kažkokius nesusipratimus. Tas malonumas? Pergalės.
Pergalės, kai žaidžiam ir gaunasi, matai, kad tada ir žaidėjai pradeda tikėt. Kiekvienam treneriui tas malonumas ir yra. Dar jeigu gaunasi ir iškovoji titulus... Čia svarbiausia yra. Turbūt šitie dalykai svarbiausi. Tikrai gerą kompaniją turėjom ir smagu už visus“, – kalbėjo T. Masiulis.
Netrukus žalgiriečių treneris buvo paklaustas ir apie į komandą, pasak 15min žurnalisto Roko Pakėno, atvyksantį „Juventus“ lyderį Maxwellą Lewisą.
T. Masiulis šios žinios nepaneigė ir kalbėjo teigiamus žodžius apie Utenos ekipos žaidėją.
„Jo žaidimas visas tikrai [įtikino]. Tokio profilio žaidėjas, kur kiekviena komanda nori, – teigė T. Masiulis. – Matosi, kad gali eiti į priekį, matosi, kad tas kilimas aukštyn gali būt. Jaunas žaidėjas. Jaunas ir talentingas su fiziniais duomenim.
Aišku, kaip jo charakteris, kaip jis norės – čia dar daug klaustukų yra. Bet matėm, bandėm dengtis visas tris rungtynes jisai buvo pagrindinis žaidėjas Utenos. Visus gynėjus statėm ir jis vis tiek surinkdavo apie 20 taškų vidurkį. Čia rodo jo klasę. Sunku jį dengt.“