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Europos taurės turnyre – trys Lietuvos klubai ir klaustukas su „Monaco“

2026 m. birželio 12 d. 17:28
Lrytas.lt
Eurolyga oficialiai pristatė naujo 2026–2027 metų sezono Europos taurės turnyre dalyvausiančias ekipas. Varžybas rudenį pradės jau 32 komandos, kurios bus suskirstytos į keturias grupes po 8 ekipas.
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Skelbiama, kad po grupių kovų tik 16 klubų žengs į kitą etapą, o atkrintamosios kovos vyks iki dviejų pergalių. Lietuvai kitą sezoną Europos taurėje atstovaus Panevėžio „Lietkabelis“, Klaipėdos „Neptūnas“ ir „Šiauliai“.
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Džiugi naujiena: Europos taurėje varžysis trečia Lietuvos komanda

Džiugi naujiena: Europos taurėje varžysis trečia Lietuvos komanda

Įdomu, kad į turnyrą įrašyta ir jau ne vienerius metus Eurolygoje žaidusi „Monaco“ komanda. Praėjusiame sezone šis Monako kunigaikštystės klubas susidūrė su finansiniais sunkumais ir dabar „Monaco“ nėra tikras dėl savo ateities Eurolygoje.
Jei klubas suras naujus rėmėjus, ar Rusijos rėmėjas atgaus pinigus iš Ukrainos bankų, kurie užšaldė visas lėšas, tada toliau „Monaco“ grumsis Eurolygoje.
Tuomet tuomet Europos taurę papildys kita komanda.
Skelbiama, kad kvietimai prisijungti išsiųsti ispanų Žironos „Basquet“, vokiečių Hamburgo „Towers“, kroatų Zagrebo „Cibona“, lenkų Varšuvos „Legia“ arba ispanų Burgoso „San Pablo“.
Panevėžio „Lietkabeliui“ ir Klaipėdos „Neptūnui“ garantuoti ilgalaikiai penkerių metų kontraktai pagal formulę 3+2. Trečiasis Lietuvos atstovas, „Šiaulių“ klubas, Europos taurėje kitą sezoną varžysis pagal vienų metų sutartį.
Visi Europos taurės turnyro dalyviai:
Salonikų „Aris“, „Monaco“, Tortonos „Bertram“, Stambulo „Besiktas“, Liublianos „Olimpija“, Breso Burgo JL, Jeruzalės „Hapoel“, Tenerifės „La Laguna“, Panevėžio „Lietkabelis“, Londono „Lions“, Chemnico „Niners“, Salonikų PAOK, Frankfurto „Skyliners“, Ankaros „Turk Telekom“, Venecijos „Umana Reyer“, Stambulo „Bahcesehir“, Podgoricos „Budučnost“, Trento „Dolomiti Energia“, Le Mano „Sarthe Basket“, Klaipėdos „Neptūnas“, Ulmo „ratiopharm“, Klužo Napokos „U-Banca Transilvania“, „Šiauliai“, Romos krepšinio klubas, Manresos „Kids&Us“, Neapolio „Basket“, Rygos „Zelli“, Rostoko „Seawolves“, Vroclavo „Slask“, Bursos „Tofas“, Botevgrado „Balkan“.
Europos taurėKlaipėdos NeptūnasPanevėžio Lietkabelis
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