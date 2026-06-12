Laukia ilga kelionė: paaiškėjo, kuriame mieste „Rytas“ kovos dėl Tarpkontinentinės taurės

Šių metų turnyras vyks Pekine (Kinija), kur bus atverstas naujas istorinis FIBA krepšinio etapas.
FIBA oficialiai patvirtino, kad 2026–2028 metais Tarpkontinentinė taurė bus organizuojama Kinijos sostinėje, o pirmasis turnyras Pekine startuos 2026 m. rugsėjo pabaigoje. Tai bus elitinė krepšinio šventė, kurioje „Rytas“ atstovaus Europai ir varžysis dėl pasaulinio trofėjaus.
Šių metų turnyro dalyvių gretose vietas užsitikrinę FIBA čempionų titulus iškovojusios komandos:
Vilniaus „Rytas“ – FIBA Čempionų lygos Europoje nugalėtojas;
„Boca Juniors“ (Argentina) – FIBA Čempionų lygos Amerikoje čempionas;
„RSSB Tigers“ (Ruanda) – FIBA Afrikos krepšinio lygos nugalėtojas.
FIBA Tarpkontinentinė taurė per dešimtmečius išaugo į tikrai globalų turnyrą, kuriame jau susirungė 36 komandos iš šešių žemynų. Europa šiame turnyre yra istorinę persvarą turintis regionas, iškovojęs net 24 taures.
„Ryto“ dalyvavimas šiame prestižiniame formate yra didelis Lietuvos krepšinio įvertinimas, suteikiantis galimybę susigrumti su skirtingų krepšinio mokyklų filosofijas atstovaujančiais klubais.
FIBA generalinis sekretorius Andreasas Zagklis pabrėžė, kad Pekinas yra pasirinktas siekiant tęsti turnyro plėtrą: „Tai, kas prasidėjo kaip dviejų komandų varžybos, išsivystė į pasaulinį turnyrą. Kartu su Kinijos krepšinio asociacija ir kitais partneriais esame įsitikinę, kad renginys Pekine padės sukurti nepamirštamas krepšinio akimirkas 2026, 2027 ir 2028 metais.“
Pilnas dalyvių sąrašas bus patvirtintas kiek vėliau, tačiau jau dabar aišku, kad „Ryto“ krepšininkų sezono pradžioje laukia išskirtinis iššūkis tarptautinėje arenoje.