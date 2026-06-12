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LeBrono Jameso sūnus atvyks į Lietuvą: lies prakaitą Alytuje

2026 m. birželio 12 d. 12:47
Lrytas.lt
Arizonos universitete rungtyniaujantis LeBrono Jameso 18-metis sūnus Bryce'as Jamesas dar šią vasarą apsilankys Lietuvoje.
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Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovas Mindaugas Balčiūnas penktadienį patvirtino, kad Arizonos universitete rungtyniaujantis krepšinio legendos sūnus turėtų atvykti kartu su „Wildcats“ komanda ir sužaisti draugiškas rungtynes prieš Lietuvos rezervinę rinktinę. 
Nėra atmestina, kad Lietuvą kartu galėtų aplankyti ir pats L. Jamesas, tačiau informacijos apie tai M. Balčiūnas dar neturi. Šią informaciją primasis pranešė naujienų portalas basketnews.lt.
„Kaip tik dabar yra atvykę universitetų atstovai, kurie detaliai dairosi nuo viešbučių iki treniruočių salių.
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Jie teigia, kad komandos atvažiuos pajėgiausių sudėčių. Įskaitant ir LeBrono sūnų, tai buvo patvirtinta vakar“, – penktadienį kalbėjo Mindaugas Balčiūnas.
Šiemet 195 cm ūgio gynėjas už „Wildcats“ ekipą NCAA sezone dar nežaidė.
Lietuvos rezervinės rinktinės ir Arizonos universiteto „Wildcats“ komandos rungtynės planuojamos rugpjūčio 22-ąją Lietuvoje.
LeBronas JamesasArizonos valstijaLietuvos rezervinė krepšinio rinktinė
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