Netikėtas posūkis – „Žalgiris“ naują žaidėją nusižiūrėjo LKL finalo varžovų gretose

234 metų 201 cm ūgio amerikietis puikiai pasirodė dvikovoje su „Žalgiriu“ – paskutinėje šio sezono akistatoje surinko 25 taškus (6/7 dvit., 3/5 trit., 4/4 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, 4 kartus suklydo ir užfiksavo 36 naudingumo balus.
Susiję straipsniai
Tiesa, galimai „Žalgiris“, sudaręs sutartį su žaidėju, jį pirmą sezoną skolintų kitoms komandoms. Viena iš pagrindinių komandų, kur kitą sezoną pažaistų amerikietis – Tautvydo sabonio vadovaujamas Londono „Lions“.
„Turiu pakalbėti apie tai su savo agentu, su savo šeima. Tai ne galutinis sprendimas dėl siūlymo. Aš nepriėmiau sprendimo. Šiai dienai vis dar esu Utenos ekipos žaidėju. Šiuo klausimu nesirūpinu, kad už mano nugaros yra 11 sunkių sezono mėnesių“, – po finalo serijos kalbėjo M. Lewisas.
Paklaustas, kaip jis jaučiasi, gavęs dėmesio iš „Žalgirio“ krepšininkas kalbėjo apie tai, kad jis yra ten, kur turi būti: „Geras jausmas. Matyt, nusipelniau to. NBA nesulaukiau šansų: „Brooklyn Nets“ turėjo penkis naujokų biržoje pašauktus žaidėjus ir mane atleido, nors vis dar turėjau ką jiems parodyti. Greičiausiai, yra Dievo planas – esu ten, kur turėčiau būti“.
Apie LKL finalo baigtį jis kalbėjo ramiai: „Mes tikrai kovėmės. Užėmėme septintąją vietą reguliariajame sezone, o visą sezoną užbaigėme antri. Tai buvo ilgi, sudėtingi metai, sudėtingas finalas. Darėme viską, ką galėjome, bet „Žalgiris“ yra puiki komanda – juk žaidžia Eurolygoje.“