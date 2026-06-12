Po pergalės T. Masiulis susigraudino – ištarė jautrius žodžius apie V. Garastą

Trečiadienį, birželio 10-ąją, Lietuvos krepšinį pasiekė liūdna žinia – eidamas 95-uosius metus mirė legendinio „Žalgirio“ ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės strategas V. Garastas.
V. Garastas su Lietuvos rinktine 1992-aisiais ir 1996-aisiais olimpinėse žaidynėse iškovojo bronzos medalius, o Lietuvai atkūrus nepriklausomybę vadovavo ir prieš „Žalgirį“ LKL finaluose kovojo vadovaudamas Kauno „Atletui“.
Susiję straipsniai
T. Masiulis spaudos konferencijoje buvo paprašytas pakomentuoti šią liūdną žinią.
Netrukus „Žalgirio“ trenerio akyse pasirodė ašara.
„Mūsų krepšinis neteko didingos asmenybės. Užuojauta šeimai. Aš užaugau prie trenerio Garasto treniruojamo „Žalgirio“. Visa meilė krepšiniui man nuo to prasidėjo: krepšiniui, „Žalgiriui“. Čia didžiausia įtaka jo yra ir didelis „ačiū“ jam.
Mane visą laiką stebino, kai jis jau vyresniam amžiuj buvo blaivaus proto ir blaiviai mąstantis žmogus, ir tikrai tas mintis blaiviai dėstė tokiam amžiuj. Tikrai smagu būdavo klausyti, žiūrėti jo interviu. Netekom, liūdna dabar, bet, atrodo, jis išliks mūsų atminty kaip tikrai didis žmogus ir daug davęs Lietuvos krepšiniui“, – emocingai kalbėjo T. Masiulis.
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisLietuvos krepšinio lyga (LKL)
Rodyti daugiau žymių