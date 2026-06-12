Rimo Kurtinaičio auklėtiniai jau nuo birželio 22 d. Birštone ruošis artimiausiam FIBA Pasaulio taurės langui, kuris vyks liepos 2–5 d.
Birželio 28 d. (sekmadienį) Lietuvos rinktinė su NBA lietuviais Matu Buzeliu, Kasparu Jakučioniu ir Jonu Valančiūnu Šiaulių arenoje sužais kontrolines rungtynes su Ukrainos nacionaline krepšinio rinktine.
Liepos 2 d. (ketvirtadienį) Klaipėdos arenoje Lietuvos rinktinė sužais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiosios Britanijos krepšininkais. Bilietų į šias rungtynes jau beveik nėra.
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Konferencijos metu pristatytas išplėstinis Lietuvos rezervinės rinktinės kandidatų sąrašas. Ši rinktinė funkcionuos rugpjūčio mėnesį ir padės pagrindinei rinktine ruoštis antrajam FIBA vasaros langui. Lietuvos rezervinės rinktinės treneris – Mindaugas Lukošius.
Konferencijoje taip pat pristatyta išplėstinė rinktinės vasaros renginių programa bei kitos naujienos.
Šią vasarą Lietuvos rinktinė sužais istorines rungtynes su NCAA čempionais ir kitais stipriausiais JAV universitetais.
Rugpjūčio 23 d. Vilniaus arenoje svečiuosis dabartinis NCAA čempionas Mičigano „Wolverines“ universitetas. Bilietus į šias neeilines rungtynes galite įsigyti čia.
Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašas
Arnas Velička (Klaipėdos „Neptūnas“)
Kasparas Jakučionis (Majamio „Heat“)
Augustas Marčiulionis (Vilniaus „Rytas“)
Dovydas Giedraitis (Kauno „Žalgiris“)
Margiris Normantas (Bilbao „Surne Basket“)
Ignas Sargiūnas (Vilniaus „Rytas“)
Ignas Brazdeikis (Kauno „Žalgiris“)
Matas Jogėla (Trento „Dolomiti Energia“)
Gytis Radzevičius (Vitorijos „Baskonia“)
Lukas Uleckas (Utenos „Juventus“)
Matas Buzelis (Čikagos „Bulls“)
Ąžuolas Tubelis (Kauno „Žalgiris“)
Donatas Tarolis (Klaipėdos „Neptūnas“)
Marekas Blaževičius (Bursos „Tofaš“)
Jonas Valančiūnas (Denverio „Nuggets“)
Regimantas Miniotas (Pezaro „Victoria Libertas“)
Lietuvos rezervinės rinktinės išplėstinis kandidatų sąrašas
Kajus Kublickas (Pietų Dakotos „Coyotes“, NCAA)
Titas Sargiūnas („Lipscomb Bisons“, NCAA)
Dominykas Stenionis (Valmieros „Glass“, Latvija)
Mantas Laurenčikas (Teksaso „Longhorns“, NCAA)
Nojus Radžius (Panevėžio „Lietkabelis“)
Mantas Juzėnas (Saint Mary’s „Gaels“, NCAA)
Kristupas Leščiauskas (Klaipėdos „Neptūnas“)
Gytis Nemeikša (Havajų „Rainbow Warriors“, NCAA)
Nojus Indrušaitis (Kalifornijos „Golden Bears“, NCAA)
Ignas Urbonas (Vilniaus „Rytas“)
Liutauras Lelevičius (Pietų Karolinos „Clemson Tigers“, NCAA)
Justas Stonkus (Kalifornijos „Lancers“, NCAA)
Mintautas Mockus (Utenos „Juventus“)
Dovydas Butka („Campbell Fighting Camels“, NCAA)
Augustinas Kiudulas (Kolorado „Rams“, NCAA)
Matas Repšys („Jonava“)
Jonas Sirtautas (Lojolos Merilando „Greyhounds“, NCAA)
Matas Mačijauskas (Klaipėdos „Neptūnas“)
Modestas Kancleris (Vidževano „Elachem“, Italija)
Aleksas Bieliauskas (Viskonsino „Badgers“, NCAA)
kūrikasJonas ValančiūnasMatas Buzelis
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