Nors krepšinio specialistas norėjo savo gretose matyti daugiau „Žalgirio“ žaidėjų, bet neigiamus atsakymus jis išgirdo iš trijų žalgiriečių.
R. Kurtinaičio teigimu žaisti prieš britus ir italus atsisakė Arnas Butkevičius, Edgaras Ulanovas ir Deividas Sirvydis.
„Kalbėjau su A. Butkevičiumi vakar, rugpjūčio langui jis pasiruošęs, bet dar nėra šimtaprocentinės garantijos. Su E. Ulanovu kalbėjau ilgai, nes mums reikia daugiau patirties nei energijos.
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Jis sakė pagalvos, bet atsakymas buvo „ne“. Nesigilinau į priežastis, svarbiausia, kad yra atsakymas – ir „taip“, ir „ne“ yra atsakymas. Kitame lange vėl bandysime kalbinti“, – samprotavo R. Kurtinaitis.
Lietuvos rinktinės strategą kiek nustebino, jog padėti nacionalinei komandai atsisakė „Žalgiryje“ daug žaidybinio laiko nesulaukiantis D. Sirdyvis.
„Manau, kad jam būtų gerai žaisti rinktinėje, tad būtų jam kompensacija, kad jis nežaidė „Žalgiryje“. Deja, jis neišreiškė didelio noro žaisti už rinktinę, į priežastis nesigilinu“, – tęsė treneris.
Jis taip pat patvirtino, kad rinktinei nepadės „ne“ ištaręs Utenos „Juventus“ proveržio sezoną žaidžiantis Lukas Uleckas.
„Nelabai suprantu. Jam reiktų pabandyti pažaisti rinktinėje, sezonas buvo neblogas. Na, yra, kaip yra. Apsieisime ir be jo“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
Rimas KurtinaitisEdgaras UlanovasArnas Butkevičius
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