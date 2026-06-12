SportasKrepšinis

S. Francisco arenoje tarė svarbiausius žodžius sirgaliams ir „Žalgiriui“

2026 m. birželio 12 d. 21:12
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiris“ penktadienį tapo 26-ąjį kartą Lietuvos krepšinio čempionu. Žalgiriečiai trečiose finalo serijos rungtynėse įveikė Utenos „Juventus“ 95:77 ir seriją laimėjo sausu rezultatu 3:0.
Daugiau nuotraukų (4)
Šiose rungtynėse 13 taškų pelnė Sylvainas Francisco. Tik pasibaigus mačui S. Francisco atsistojo prieš visą areną ir prisipažino, kad tai buvo jo paskutiniosios rungtynės „Žalgirio“ gretose.
Susiję straipsniai
S. Francisco: „Turiu didelį siurprizą bendruomenei“

S. Francisco: „Turiu didelį siurprizą bendruomenei“

LKL finalas baigtas: „Žalgiris“ neklupdamas vėl įžengė į čempionų sostą

LKL finalas baigtas: „Žalgiris“ neklupdamas vėl įžengė į čempionų sostą (1)

S. Francisco paruošė įspūdingų prizų – susidomėjo Ą. Tubelis ir su „Žalgiriu“ siejamas gynėjas

S. Francisco paruošė įspūdingų prizų – susidomėjo Ą. Tubelis ir su „Žalgiriu“ siejamas gynėjas

„Man buvo pradžioje sunku, tačiau komandos sirgaliai mane iškart priėmė ir palaikė. Ačiū visiems klube, kurie buvo su manimi, kurie darė viską, kad būtų puiku. Mes visi kartu sukūrėme puikius prisiminimus.
Gera istorija turi pradžią, bet ir turi pabaigą... Tai mano paskutiniosios rungtynės „Žalgirio“ gretose. Ačiū už viską, ačiū visiems, kurie manimi tikėjo ir pasitikėjo. Tai nebuvo paskutinis kartas, kai esu Kaune. Džiaugiuosi, jog čia buvau“, – pasakė S. Francisco ir nubėgo padėkoti žalgiriečių aistruoliams.
Jau anksčiau buvo skelbta, kad S.Francisco pasiekė susitarimą su Vilerbano ASVEL komanda. S.Francisco „Žalgiryje“ praleido du sezonus ir jis turėjo „pliusą“ sutartyje, tad kauniečiai už įžaidėją gaus išpirką.
Sylvainas FranciscoKauno ŽalgirisLKL finalo serija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.