S. Francisco arenoje tarė svarbiausius žodžius sirgaliams ir „Žalgiriui“

Šiose rungtynėse 13 taškų pelnė Sylvainas Francisco. Tik pasibaigus mačui S. Francisco atsistojo prieš visą areną ir prisipažino, kad tai buvo jo paskutiniosios rungtynės „Žalgirio“ gretose.
Susiję straipsniai
„Man buvo pradžioje sunku, tačiau komandos sirgaliai mane iškart priėmė ir palaikė. Ačiū visiems klube, kurie buvo su manimi, kurie darė viską, kad būtų puiku. Mes visi kartu sukūrėme puikius prisiminimus.
Gera istorija turi pradžią, bet ir turi pabaigą... Tai mano paskutiniosios rungtynės „Žalgirio“ gretose. Ačiū už viską, ačiū visiems, kurie manimi tikėjo ir pasitikėjo. Tai nebuvo paskutinis kartas, kai esu Kaune. Džiaugiuosi, jog čia buvau“, – pasakė S. Francisco ir nubėgo padėkoti žalgiriečių aistruoliams.
Jau anksčiau buvo skelbta, kad S.Francisco pasiekė susitarimą su Vilerbano ASVEL komanda. S.Francisco „Žalgiryje“ praleido du sezonus ir jis turėjo „pliusą“ sutartyje, tad kauniečiai už įžaidėją gaus išpirką.