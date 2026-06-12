Tėvo pėdomis: Lietuvos rinktinę į priekį vedęs Šaro sūnus iškovojo Baltijos taurės titulą

Debiutiniame mače latvius įveikusi Lietuvos U14 rinktinė Estijoje vykusiame finale sutriuškino bendraamžius šeimininkus 100:63.
L. Jasikevičius buvo pagrindinis vedlys į pergalę – starto penkete mačą pradėjęs Šaro sūnus įmetė 18 taškų (8/12 dvit., 0/4 trit., 2/5 baud.), atliko 1 rezultatyvų perdavimą, perėmė 1 kamuolį ir surinko 11 naudingumo balų.
Estus nugalėjusi Lietuvos jaunimo rinktinė tapo Baltijos taurės turnyro nugalėtoja.
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Naudingiausiai Lietuvos rinktinėje sužaidė net 31 naudingumo balą surinkęs Deividas Mikutis. Jis įmetė 19 taškų (4/5 dvit., 2/5 trit., 5/10 baud.), atkovojo 6, perėmė 6 kamuolius bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Tuo metu Aretas Klimaitis įmetė 8 taškus (2/6 dvit., 2/6 trit.), atkovojo net 18 kamuolių ir surinko 24 naudingumo balus.