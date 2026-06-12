SportasKrepšinis

U14 Lietuvos merginų ir vaikinų rinktinės – Baltijos taurės nugalėtojos

2026 m. birželio 12 d. 17:33
Lrytas.lt
U14 Lietuvos merginų ir vaikinų krepšinio rinktinės (iki 14 metų) triumfavo Estijoje vykusioje Baltijos taurėje.
Daugiau nuotraukų (1)
Alfredo Kaniavos treniruojama U14 Lietuvos vaikinų rinktinė 100:63 nugalėjo pirmąją Latvijos komandą, 88:67 įveikė antrąją Latvijos rinktinę ir 86:53 nugalėjo įveikė Estiją.
Naudingiausiai U14 Lietuvos rinktinėje prieš pirmąją Latvijos komandą žaidė Deividas Mikutis – jis pelnė 19 taškų, atkovojo 6 kamuolius, perėmė 6 kamuolius ir surinko 31 naudingumo balą.
Šis turnyras tapo Luko Jasikevičiaus debiutu Lietuvos jaunimo rinktinėse.
Vieno geriausio visų laikų Lietuvos krepšininko Šarūno Jasikevičiaus sūnus L. Jasikevičius rungtynėse prieš pirmąją Latvijos komandą pelnė 18 taškų ir surinko 11 naudingumo balų.
Susiję straipsniai
Tėvo pėdomis: Lietuvos rinktinę į priekį vedęs Šaro sūnus iškovojo Baltijos taurės titulą

Tėvo pėdomis: Lietuvos rinktinę į priekį vedęs Šaro sūnus iškovojo Baltijos taurės titulą

Europos taurės turnyre – trys Lietuvos klubai ir klaustukas su „Monaco“

Europos taurės turnyre – trys Lietuvos klubai ir klaustukas su „Monaco“

Atsisveikinimas su V. Garastu: pagarbą atidavė G. Nausėda, Kauno „Žalgirio“ treneriai ir krepšinio legendos

Atsisveikinimas su V. Garastu: pagarbą atidavė G. Nausėda, Kauno „Žalgirio“ treneriai ir krepšinio legendos (1)

Rungtynėse su antrąja Latvijos rinktine rezultatyviausias buvo D. Mikutis (19 taškų, 24 naudingumo balai).
Rungtynėse su Estija rezultatyviausiai žaidė Kajus Mackevičius, pelnęs 19 taškų ir surinkęs 14 naudingumo balų.
Baltijos taurę iškovojo ir Luko Danilevičiaus vadovaujama U14 Lietuvos merginų rinktinė – musiškės laimėjo prieš abi Latvijos rinktines (61:50 ir 55:49) bei 72:48 nugalėjo Estiją.
Susitikime su antraja Latvijos rinktine Toma Nemcevaitė pelnė 14 taškų, atkovojo 16 kamuolių ir surinko 28 naudingumo balus.
Rungtynėse prieš pirmąją Latvijos rinktinę 10 taškų pelnė ir 18 naudingumo balų surinko Deimantė Kripaitė.
Pergalingame mače prieš Estiją net 25 taškus pelnė, 10 kamuolių atkovojo ir 27 efektyvumo balus surinko Ermina Agurjanova.
Šarūnas Jasikevičius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.