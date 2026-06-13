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„Lietkabelio“ ir „Neptūno“ rungtynėse – nemalonūs techniniai nesklandumai

2026 m. birželio 13 d. 18:30
Lrytas.lt
Šeštadienio vakarą Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) dėl trečiosios vietos ketvirtosiose serijos rungtynėse grumiasi Panevėžio „Lietkabelis“ ir Klaipėdos „Neptūnas“. Nors kova aikštelėje ir atkakli, žiūrovus tiek prie televizijos ekranų, tiek ir arenoje nemaloniai nustebino techniniai nesklandumai.
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Trečiojo kėlinio viduryje transliacijos metu dėl nesklandumų „Kalnapilio“ arenoje dingo rezultatą ir likusį laiką rodantis grafinis elementas.
Ketvirčio gale, rungtynių komentatorių teigimu, išsijungė ir arenos švieslentė, vėliau rodžiusi tik likusį laiką. Tuo tarpu arenos kube buvo rodomas neteisingas rezultatas.
Nors po trijų kėlinių rezultatas buvo 70:64 „Neptūno“ naudai, arenos kube degė skaičiai 67:61.
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Prasidėjus ketvirtajam kėliniui, atodė, techniniai nesklandumai buvo sutvarkyti ir žiūrovai galėjo mėgautis jiems įprastu vaizdu, tačiau problemos grįžo sužaidus vos 17 sekundžių.
Rungtynės vėl kurį laiką buvo sustabdytos, o komandų treneriams buvo pasakyta, kad ne visada gali būti teisingai atvaizduojamos komandinės pražangos.
Panevėžio LietkabelisKlaipėdos NeptūnasLietuvos krepšinio lyga (LKL)

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