SportasKrepšinis

„Žalgiryje“ – dar vienas naujokas: vyksta derybos su patyrusiu amerikiečiu

2026 m. birželio 13 d. 11:49
Lrytas.lt
Komandos lyderį Sylvainą Francisco išlydėjęs Kauno „Žalgiris“ ir toliau komplektuoja sudėtį kitam sezonui.
Daugiau nuotraukų (2)
Iki šiol buvo skelbta apie susitarimus su Stambulo „Anadolu Efes“ žaidusiu Sabenu Lee ir Bolonijos „Virtus“ į priekį vedusiu Carsenu Edwardsu. Panašu, kad į Kauną gali atvykti dar vienas naujokas.
Krepšinis.net žurnalisto Jono Lekšo duomenimis, „Žalgiris“ yra pažengusiose derybose su Belgrado „Partizan“ puolėju Sterlingu Brownu.
Nors teigiama, kad susitarimas dar nėra pasiektas, tikėtina, kad 31-erių krepšininkas galiausiai atsidurs būtent „Žalgiryje“. Jeigu sutartis ir nebus pasirašyta, J. Lekšo teigimu, šiuo metu yra ieškoma pamaina Ignui Brazdeikiui.
Susiję straipsniai
Apie J. Valančiūną „Žalgiryje“ kalbėjęs Ą. Tubelis papasakojo linksmą atsiminimą

Apie J. Valančiūną „Žalgiryje“ kalbėjęs Ą. Tubelis papasakojo linksmą atsiminimą

S. Francisco „Žalgirį“ palikti galėjo gerokai anksčiau: atskleidė negirdėtas kontrakto detales

S. Francisco „Žalgirį“ palikti galėjo gerokai anksčiau: atskleidė negirdėtas kontrakto detales

Po pergalės T. Masiulis susigraudino – ištarė jautrius žodžius apie V. Garastą

Po pergalės T. Masiulis susigraudino – ištarė jautrius žodžius apie V. Garastą

198 cm ūgio amerikietis gali žaisti lengvojo krašto ir atakuojančio gynėjo pozicijose. Šį sezoną Eurolygoje jis per vidutiniškai rinko po 13,7 taško, 2,8 atkovoto kamuolio, 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir 11 naudingumo balų.
Kauno ŽalgirisBelgrado PartizanEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.