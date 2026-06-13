„Žalgiryje“ – dar vienas naujokas: vyksta derybos su patyrusiu amerikiečiu

Iki šiol buvo skelbta apie susitarimus su Stambulo „Anadolu Efes“ žaidusiu Sabenu Lee ir Bolonijos „Virtus“ į priekį vedusiu Carsenu Edwardsu. Panašu, kad į Kauną gali atvykti dar vienas naujokas.
Krepšinis.net žurnalisto Jono Lekšo duomenimis, „Žalgiris“ yra pažengusiose derybose su Belgrado „Partizan“ puolėju Sterlingu Brownu.
Nors teigiama, kad susitarimas dar nėra pasiektas, tikėtina, kad 31-erių krepšininkas galiausiai atsidurs būtent „Žalgiryje“. Jeigu sutartis ir nebus pasirašyta, J. Lekšo teigimu, šiuo metu yra ieškoma pamaina Ignui Brazdeikiui.
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198 cm ūgio amerikietis gali žaisti lengvojo krašto ir atakuojančio gynėjo pozicijose. Šį sezoną Eurolygoje jis per vidutiniškai rinko po 13,7 taško, 2,8 atkovoto kamuolio, 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir 11 naudingumo balų.