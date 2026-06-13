Apie J. Valančiūną „Žalgiryje“ kalbėjęs Ą. Tubelis papasakojo linksmą atsiminimą

Finalo serijoje vilnietis rinko po 15,6 taško, 4 atkovotus kamuolius ir 22,3 naudingumo balo, o realiausiu konkurentu šio titulo link buvo tik jo komandos draugas Mosesas Wrightas, fiksavęs taip pat 15,6 taško vidurkį bei rinkęs po 5 atšokusius kamuolius ir 20,6 naudingumo balo.
„Geros mintys. Laimėjom titulą. Į visas tris rungtynes finale pasižiūrėjo vyrai labai rimtai, – po dvikovos teigė Ą. Tubelis. – Nuo pirmų atakos minučių, nuo rungtynių pradžių pasiėmėm labai fiziškai šitą „Juventusą“ ir tiesiog jie nelabai turėjo atsakymų. Labai didžiuojuos savo komanda ir labai patenkinti, kad pavyko laimėt.“
Tiesa, trečiosiose rungtynėse Ą. Tubelis aikštelėje praleido mažiau nei 10 minučių. Pasak krepšininko, tai buvo jo paties sprendimas paremtas sveikatos būkle.
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„Labai sunku kažką komentuot, – paprašytas apibūdinti savo pirmuosius metus Kaune teigė Ąžuolas. – Finale nusprendžiau, kad nebegaliu žaist po dviejų kėlinių, nes fizinė kondicija nebuvo pati geriausia. Kaip ir „Žalgirio“ interviu atsakiau į šitą klausimą – gal rytoj, gal poryt, kai susistatysiu viską, tada ir atsakysiu.
Nežinau. Reziumė – neblogai viskas gavosi. Vietinėj lygoj viską laimėjom išskyrus vienas rungtynes. Eurolygoj irgi, manau, mūsų vadovybė nesupyks labai, kad mes penkti finišavom. Manau, neblogai visai.“
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Pirmieji metai „Žalgiryje“ buvo ir vyr. treneriui Tomui Masiuliui. Prieš sezoną jo laukė išskirtinė užduotis – pirmą kartą Eurolygoje esant tokioje pozicijoje ne tik suvaldyti komandą, tačiau ją vesti ir į pergales.
Ą. Tubelis pripažino, kad įvairių situacijų sezono metu, kai tarpusavyje būdavo nesutarimų, tikrai nutikdavo. Visgi netrukus 24-erių juokavo ir apie savo padėtį komandoje.
„Iš mano pusės tai nėra sunku. Aš kai toks esu čia pirmametis, vis tiek Eurolyga – visai kitas lygis. Tiesiog tu ateini ir klausai trenerio, – su šypsena kalbėjo Ą. Tubelis. – Aš stengiuos tą daryti be jokių ten ekstra pretenzijų, jokių gal atsakinėjimų atgal, užtat ir gimsta tas geras ryšys tarp trenerio ir žaidėjo.
Bet sezono metu, aišku, visko buvo tiek su komandos draugais, tiek su treneriais, kad nesutinka vieni su kitais. Paskui sprendžiam rūbinėj tuos dalykus, kaip vyrai susėdam, pakalbam, kitą dieną ateinam. Vis tiek esam profesionalai. Toks aš ir profesionalas – man pirmi metai Eurolygoj. Labai paprasta logika – ateini ir klausai trenerio, ir darai, ką jis liepia tau daryt.“
„Žalgirio“ atstovų prašymu sutrumpinta spaudos konferencija finišavo klausimu apie į komandą galimai atvyksiantį Joną Valančiūną.
Kaip žinia, Kauno ekipa Lietuvos rinktinės vedliui yra pateikusi pasiūlymą ir šiuo metu laukia aūkštaūgio sprendimo, kuriam įtakos turės ir įvykiai NBA lygoje.
Apie Joną kalbėdamas Ąžuolas iškart atsakymą pradėjo juokaudamas.
„Ten apačioj jau nelabai kas atstovėtų, manau, Eurolygoj, – su šypsena kalbėjo žalgirietis. – Tada vasarą, atsimenu, per treniruotes tai be šansų būdavo: arba bauduoji, arba leidi jam įmest. Vis tiek, manau, visi žiūri, kaip pavyks su juo gintis. Manau, tikrai geras žaidėjas. Jeigu manęs klausit, ar aš jo noriu, tai gerai.“
Ąžuolas TubelisKauno ŽalgirisLietuvos krepšinio lyga (LKL)
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