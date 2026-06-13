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Neregėti dalykai Graikijoje: krepšininko žmonai skirta didžiulė nuobauda

2026 m. birželio 13 d. 16:46
Lrytas.lt
Graikijos krepšinio lygos finalo serija pasiekė kulminaciją, o prieš paskutiniąsias rungtynes tarp Pirėjo „Olympiakos“ ir Atėnų „Panathinaikos“ buvo išdalintas dar vienas šūsnis nuobaudų.
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Anksčiau PAO savininkui Dimitriui Giannakopoulos buvo uždrausta tris mėnesius lankytis bet kuriose Graikijos krepšinio lygos komandoms priklausančiose arenose. Po jo komentarų socialiniame tinkle „Instagram“ per ketvirtąsias serijos rungtynes ši nuobauda buvo sugriežtinta.
DPG vadinamam verslininkui buvo skirta papildoma 50 tūkst. eurų bauda ir uždrausta lankytis visose arenose metus laiko.
Nubausta buvo ir visa „Panathinaikos“ komanda – už fanų elgesį kitos dvejos rungtynės bus žaidžiamos be žiūrovų. Taip pat buvo skirta ir 40 tūkst. eurų baud.
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Tarp fanų, iššaukusių šią nuobaudą, atsidūrė ir „Panathinaikos“ lyderio Kendricko Nunno žmona Blen. Kaip teigiama oficialioje ketvirtojo finalol serijos mačo ataskaitoje, ji vienu rungtynių momentu griebė prabėgantį teisėją už marškinėlių.
Už tokį elgesį krepšininko žmonai buvo skirta tokia pati bausmė kaip ir PAO savininkui – metus uždrausta lankytis visose arenose.
Pažymėtina, kad Blen vyras Kendrickas Nunnas ketvirtojo kėlinio viduryje buvo nubaustas penktąja asmenine pražanga ir rungtynes turėjo baigti pirma laiko.
Atėnų PanathinaikosGraikijos krepšinio čempionatas

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