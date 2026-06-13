Kai „Juventus“ ekipai aikštelės centre buvo teikiama antrosios vietos taurė, ekipos žaidėjai atrodė nusiminę. Visgi netrukus juos turėjo nustebinti arenoje susirinkusių žiūrovų gestas.
LKL atstovo Vaido Leliugos paprašyti „Žalgirio“ fanai pradėjo skanduoti „Utena!“.
Jeigu „Žalgirio“ arenoje „Juventus“ krepšininkai buvo sutikti šia skanduote, Utenoje komandos vadovas Eimantas Skersis buvo pasitiktas jam asmeniškai skirtai sveikinimais.
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Iš Kauno grįžusią komandą Utenoje pasitiko fanų minia, o scenoje pasirodęs E. Skersis buvo pasitiktas skanduote „Eima!“.
„Pripažinsiu – malonu. Lygiai taip pat malonu, kaip kai „Žalgirio“ arenoje 15 tūkstančių skanduoja „Utena“. Lygiai taip pat malonu irgi“, – su šypsena tarė ilgus metus klubui vadovaujantis vyras.
Netrukus E. Skersis nusilenkė visiems sirgaliams ir emocingai padėkojo jiems už visą sezoną.
„Jei rimtai, ypatingai norėčiau padėkoti tiem, kurie nenusisuko, kai buvo sunku, nes buvo šį sezoną momentų, kai buvo labai sunku. Jūs tikėjot, atėjot į areną, palaikėt, o mum pavyko išgyvent šitą situaciją. Tai – vienas dalykas.
Antras dalykas – noriu padėkot žmonėm, kurie buvo daug metų kartu <...>, kur mes kryptingai siekėm to tikslo, kryptingai ėjom. Dėkingas ir tiem žmonėm, kurie šį sezoną buvo, bet [ypatingai] tiems, kurie buvo kartu kelis metus, daug metų ir palaikė, ir ėjo“, – teigė jis.
„Juventus“ pergale LKL ketvirtfinalio serijoje prieš Vilniaus „Rytą“ tikėjo retas krepšinio aistruolis. Pergale pusfinalio serijoje prieš Klaipėdos „Neptūną“ – taip pat. Visgi Utenos ekipa pirmą kartą klubo istorijoje pateko į LKL finalą.
Dažnai ši veiksmų seka buvo žiniasklaidoje vadinama Pelenės istorija. Į tai referavęs E. Skersis tikėjosi, kad pasaka virs serialu, ir netrukus davė skambų pažadą.
„Dar vienas dalykas – apie mus čia kalbėjo, kad tai yra Pelenės pasaka ir taip toliau. Nežinau, kiek valandų, bet turbūt jau artėja dvylika. Labai tikiuosi, kad karieta nevirs moliūgu. Labai tikiuosi, kad tai nėra pelenės pasaka, o tai yra ilgo ir labai gražaus serialo pradžia. Jeigu jūs ir arena būsit tokie, kokie buvot paskutines keturias-penkias rungtynes, mes namuose nepralošim. Patikėkit manim – mes namuose nepralošim.
Aš tikiuosi, kad tame seriale sudalyvausit ne tik jūs, kaip žiūrovai, bet ir rėmėjai, kurie padės mums tinkamai atstovauti Utenos miestui Čempionų lygoj. Ir mes tikrai, patikėkit manim, padarysim viską, kad Utena kitą sezoną būtų Čempionų lygos dalimi.“