Po konfliktu ir išvarymu pažymėto finalo – „Olympiakos“ triumfas Graikijos lygoje

Rungtynės buvo pažymėtos dideliu žaidėjų konfliktu trečiojo kėlinio antrojoje pusėje. Likus žaisti kiek daugiau nei tris minutes pražanga gynyboje buvo nubaustas PAO lyderis Kendrickas Nunnas.
Iškart po teisėjo švilpuko šis ėmė kaltinti „Olympiakos“ puolėją Sašą Vezenkovą pražangos imitavimu ir ėmė replikuodamas eiti link jo. Po kiek laiko savo komandos draugo ginti atskubėjo Pirėjo ekipos aukštaūgis Tyrique'as Jonesas.
Netrukus K. Nunnas ir T. Jonesas įsivėlė į konfliktą, kurio metu „Olympiakos“ centras stvėrė „Panathinaikos“ gynėjui už kaklo ir šį nustūmė. K. Nunnui buvo skirta techninė pražanga, kuri jam buvo penktoji, o T. Jonesas buvo išvarytas.
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„Olympiakos“ kontroliavo rungtynes didžiąją jų dalį, o trečiajame kėlinyje jau buvo susikrovę ir 20 taškų pranašumą.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo 22 taškus pelnęs Evanas Fournier, kuris buvo pripažintas ir finalo serijos MVP. 33-ejų prancūzas MVP tapo ir Eurolygos finalo ketverte.
14 taškų, 7 atkovotus kamuolius ir 27 naudingumo balus surinko „Olympiakos“ centras Nikola Milutinovas, 19 taškų pridėjo Saša Vezenkovas.
PAO komandoje rezultatyviausias buvo 21 tašką pelnęs gynėjas Vassilis Toliopoulos. K. Nunnas per 21 minutę surinko 10 taškų, tačiau tik 3 naudingumo balus.
Tuo tarpu buvęs žalgirietis Nigelis Hayesas-Davisas per 36 minutes pelnė 6 taškus, tačiau pataikė tik vieną metimą iš devynių ir surinko vos 1 naudingumo balą.
14 taškų ir 6 rezultatyvius perdavimus surinko komandą po šio sezono greičiausiai paliksiantis TJ Shortsas.