Po Graikijos lygos finalo – žaidėjų muštynės

Trečiajame kėlinyje likus žaisti kiek daugiau nei 3 minutes po jam užfiksuotos pražangos PAO lyderis Kendrickas Nunnas ėmė pykdamas artėti „Olympiakos“ puolėjo Saša Vezenkovo link. Netrukus aikštelėje įsižiebė konfliktas.
Pirėjo ekipos aukštaūgis Tyrique'as Jonesas susirėmė galvomis su K. Nunnu, o netrukus griebė šiam už kaklo. K. Nunnui buvo skirta antroji techninė pražanga rungtynėse ir jis buvo išvarytas.
T. Joneso laukė panašus likimas: jam buvo skirtos techninė ir nesportinė pražangos, o rungtynes taip pat reikėjo tęsti tik rūbinėje.
Susiję straipsniai
„Olympiakos“ galiausiai laimėjo, o po rungtynių aistros nerimo toliau.
Koridoriuose užfiksuotame video galima išvysti, kaip T. Jonesas visa jėga smogia K. Nunnui. Netrukus apsaugos darbuotojai numalšina situaciją, tačiau T. Jonesą reikia laikyti bent keliems vyrams, kad šis nusiramintų.
Po rungtynių duotame interviu graikų televizijai ERT PAO vyr. treneris Erginas Atamanas dėl šio incidento negalėjo tramdyti savo pykčio.
„Tai nėra teisinga! Tyrique'as Jonesas atėjo į rūbinę ir smogė Kendrickui Nunnui. Dabar mano žaidėjai jo laukia. Tai nėra teisinga! Tai, kas dabar vyksta Graikijos krepšinyje, nėra teisinga! Kaip mes galim priimti pralaimėjimą?!
Ką šitas šūdo gabalas Tyrique'as Jonesas daro mūsų rūbinėj? Kendrickas Nunnas dabar yra traumuotas. Jis negali ateiti į rūbinę ir jam vožti! Kas čia? Kas čia? Tegul išmoksta krepšinį žaisti“, – rėkdamas niršo E. Atamanas.
Tuo tarpu „Olympiakos“, pasak ERT, parašė pareiškimus prieš K. Nunną ir PAO aukštaūgį Mathiasą Lessortą. Jų teigimu, K. Nunnas pirmasis griebė T. Jonesą už kaklo, o M. Lessortas sudavė smūgį policijos pareigūnui.
Pirėjo OlympiakosAtėnų PanathinaikosErginas Atamanas
Rodyti daugiau žymių