Šaras Turkijos lygos finalo seriją pradėjo pralaimėjimu

Šaro vyrai savų sirgalių akivaizdoje 80:88 (16:27, 26:16, 19:19, 19:26) nusileido Stambulo „Bešiktaš“ krepšininkams ir serijoje iki trijų pergalių atsilieka 0-1.
Likus žaisti penkias minutes „Bešiktaš“ pirmavo minimalia persvara (71:70), tačiau tada pelnė 6 taškus be atsako ir privertė Š. Jasikevičių prašyti minutės pertraukėlės. Nors „Fenerbahce“ užpulti pavykdavo, vis nesisekdavo apsiginti.
Likus pusantros minutės svečių ekipos puolėjas Anthony Brownas smeigė tritaškį (83:75) ir nusprendė rungtynių nugalėtojo likimą.
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Nugalėtojus į priekį vedė 20 taškų pelnęs Berkas Ugurlu, 14 taškų pridėjo Anthony Brownas, 12 – Vitto Brownas.
„Fenerbahce“ gretose po 16 taškų pelnė Wade'as Baldwinas ir Tarikas Biberovičius. Khemas Birchas, Talenas Hortonas-Tuckeris ir Devonas Hall surinko po 9 taškus.
Kitos serijos rungtynės – pirmadienį 20 val.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceStambulo Besiktas
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