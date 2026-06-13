Nors lemiamą ketvirtį „Lietkabelis“ pradėjo atsilikdamas 6 taškų skirtumu (64:70), likus žaisti tris su puse minutės Kristiano Kullamae tritaškis panevėžiečius išvedė į priekį (79:78).
Visgi netrukus sekė „Neptūno“ spurtas 7:0, galutinai nusprendęs rungtynių nugalėtoją. Seriją dėl bronzos medalių Klaipėdos ekipa laimėjo 3-1 ir pirmą kartą po 7 metų pertraukos iškovojo LKL apdovanojimus.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo 22 taškus pelnęs Rihardas Lomažas (6 atk. kam., 5 rez. perd., 25 naud.), Donatas Tarolis pridėjo 17 taškų. Arnas Velička pasižymėjo 7 taškais ir 11 rezultatyvių perdavimų (18 naud.)
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Geriausias savo sezono rungtynes sužaidė Arnas Beručka, pataikęs 4 tritaškius iš 7-ių ir surinkęs 18 taškų.
Kai „Neptūnas“ šventė pagaliau iškovotus medalius, televizijos ekranuose pasirodė „Lietkabelio“ vyr. trenerio Nenado Čanako veidas, kuriame – ašaros. Iki šio sezono „Lietkabelis“ net šešerius metus iš eilės lipo ant LKL prizininkų pakylos.
Panevėžio ekipos gretose po 22 taškus surinko Paulius Danusevičius (5 atk. kam., 26 naud.) ir Kristianas Kullamae, 10 taškų pridėjo Dovis Bičkauskis.
Rungtynių metu buvo iškilę net keletas techninių nesklandumų, dėl kurių buvo sutrikusi ir transliacijos, ir arenoje esančios švieslentės veikla. Galiausiai problemos buvo sutvarkytos ir dvikova vyko įprasta eiga.