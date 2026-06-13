V. Garastas išlydimas į paskutinę kelionę: R. Kurtinaitis jam skyrė jautrius žodžius

Ryte šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje Kaune buvo skirtos šventos mišios, o 12 valandą prasidės laidotuvių procesija. Velionis bus palaidotas Petrašiūnų kapinėse.
Savo buvusį trenerį į amžinąją kelionę palydėjo ir Lietuvos vyrų rinktinės treneris R. Kurtinaitis.
„Visų pirma, palydim šiandien vieną iškiliausių Lietuvos krepšinio asmenybių. Na aišku, to nė vienas iš mūsų neišvengsim, bet manau, kad nugyveno labai gerą gyvenimą, surištą su krepšiniu.
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Buvo puikus žmogus, puikus tėtis. Pažinojau jo žmoną amžiną atilsį. Jeigu asmeniškai, tai jis man gal gyvenime davė 80 procentų to, ką aš turiu dabar. Turiu omenyje krepšinyje patarimais“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
Žinomas krepšinio treneris drąsiai teigė – apie tokius žmones kaip Vladas Garastas kalbėti reikėtų ne dieną ir ne dvi.
„Buvo labai linksmas žmogus. Suprato humorą, žinojo, kada galima paspaust žaidėją, kada galima jį paguosti, jei yra sunkus momentas. Čia galima kalbėti savaitėm apie šitą žmogų, taip gal ir reiktų daryti, – pripažino R. Kurtinaitis. – Jeigu vienu žodžiu, tai pasakyčiau taip: žmogus iš didžiosios raidės. Ir labai gaila, kad netenkame tokių žmonių.“
Svarbiausi V.Garasto gyvenimo faktai
Vladas Garastas gimė 1932 m. vasario 2 d. Joniškėlyje (pakrikštytas Linkuvoje įrašant kaip gimimo datą vasario 8 d.), mirė 2026 m. birželio 10 d. Kaune.
1952 m. baigė Biržų gimnaziją, 1959 m. – Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą. 2004 m. jam suteiktas Lietuvos kūno kultūros akademijos garbės daktaro vardas.
1952–1955 m. žaidė Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandoje. Nuo 1956 m. Biržuose dirbo treneriu, 1959–1970 m. buvo Biržų r. Sporto komiteto pirmininkas. 1971–1978 m. Biržų vaikų ir jaunimo sporto mokyklos direktorius, treniravo rajono krepšinio rinktinę, Lietuvos moksleivių rinktines.
1979–1989 m. dirbo „Žalgirio“ krepšinio komandos vyriausiuoju treneriu. Jo vadovaujamas „Žalgiris“ triskart (1985–1987 m.) iškovojo SSRS čempionato auksą, penkis sykius (1980, 1983, 1984, 1988, 1989 m.) tapo SSRS vicečempionu. Su „Žalgiriu“ 1985 m. pateko į Europos taurių laimėtojų taurės finalą, 1986 m. – į Čempionų taurės finalą, 1986 m. laimėjo FIBA Tarpžemyninę taurę.
1989–1991 m. buvo SSRS vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris, laimėjo 1989 m. Europos čempionato bronzą ir 1990 m. pasaulio čempionato sidabrą.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę treniravo Čekoslovakijos komandą „Prievidza“ (1991–1992 m.), Lietuvos rinktinę (1992–1997 m.), Kauno „Atletą“ (1994–1996 m.), Alytaus „Savy“ (1996–1998 m.).
Su Lietuvos rinktine laimėjo 1992 ir 1996 m. olimpinių žaidynių bronzą, 1995 m. Europos čempionato sidabrą.
1998 m. įsteigė Dzūkijos V.Garasto krepšinio centrą, 1999 m. buvo Alytaus krepšinio klubo „Alita“ viceprezidentas, 2000 m. – Lietuvos moterų krepšinio rinktinės konsultantas, 1995–2003 m. ėjo Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos prezidento pareigas, 2003–2011 m. buvo Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) prezidentas, vėliau jam suteiktas LKF Garbės prezidento vardas.
Žmona Irena Aleksiūnaitė-Garastienė (mirė 2023 m.), sūnus Virgilijus (mirė 2022 m.), dukra Jolanta.