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Viena didžiausių NBA žvaigždžių pateko į teisėsaugos nemalonę

2026 m. birželio 13 d. 19:27
Lrytas.lt
Viena didžiausių pastarojo dešimtmečio NBA žvaigždžių Jamesas Hardenas pateko į teisėsaugos nemalonę.
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Kaip praneša TMZ, „Cleveland Cavaliers“ žvaigždė Jamesas Hardenas šeštadienio rytą buvo sulaikytas Teksaso valstijoje.
36-erių vienas geriausių visų laikų lygos gynėjų buvo apkaltintas neteisėtu ginklų laikymu. Sulaikymo metu ginklas nebuvo paslėptas, rašo TMZ.
J. Hardenas buvo paleistas už išpirką. Žaidėjui birželio 22-ąją yra numatytas teismo posėdis, kuriame bus skirtas nuosprendis byloje.
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Šį sezoną „Cavaliers“ gretose J. Hardenas vidutiniškai rinko po 23,6 taško, 4,8 atkovoto kamuolio ir 8 rezultatyvius perdavimus per rungtynes.
Pagal per karjerą pelnytus taškus J. Hardenas visų laikų NBA sąraše rikiuojasi 11-as.
Cleveland CavaliersJamesas HardenasNBA

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