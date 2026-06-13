Viena didžiausių NBA žvaigždžių pateko į teisėsaugos nemalonę

Kaip praneša TMZ, „Cleveland Cavaliers“ žvaigždė Jamesas Hardenas šeštadienio rytą buvo sulaikytas Teksaso valstijoje.
36-erių vienas geriausių visų laikų lygos gynėjų buvo apkaltintas neteisėtu ginklų laikymu. Sulaikymo metu ginklas nebuvo paslėptas, rašo TMZ.
J. Hardenas buvo paleistas už išpirką. Žaidėjui birželio 22-ąją yra numatytas teismo posėdis, kuriame bus skirtas nuosprendis byloje.
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Šį sezoną „Cavaliers“ gretose J. Hardenas vidutiniškai rinko po 23,6 taško, 4,8 atkovoto kamuolio ir 8 rezultatyvius perdavimus per rungtynes.
Pagal per karjerą pelnytus taškus J. Hardenas visų laikų NBA sąraše rikiuojasi 11-as.