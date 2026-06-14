A. Velička paliks „Neptūną“ – ryškėja naujos galimos lietuvio karjeros stotelės

Naujienų portalo „Basketnews“ šaltiniai skelbia, kad 26-erių gynėjas yra pasiruošęs kelti sparnus iš Lietuvos ir valgyti legionieriaus duoną.
Pranešama, kad krepšininku itin domisi ne vienas užsienio klubas, o tinklus ant lietuvio gausiai meta Australijos Brisbeno „Bullets“ bei Juodkalnijos Podgoricos „Budučnost“ klubai.
Minėto portalo šaltiniai prideda, kad smarkiai išaugusi A. Veličkos kaina rinkoje sunkiai įkandama Lietuvos klubams, todėl realiausia jo karjeros tęsinio kryptis – užsienis.
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Lietuvos krepšinio lygoje „Neptūno“ gynėjas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 13,5 taško, atkovojo po 3,7 kamuolio, atliko po 7 rezultatyvius perdavimus ir rinko po 19,8 naudingumo balo.
Šeštadienį krepšininkas kartu su Klaipėdos ekipa pasidabino šalies čempionato bronzos medaliais.