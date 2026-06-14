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Daugiau nei 50 metų laukta akimirka: „Knicks“ – NBA čempionė!

2026 m. birželio 14 d. 07:42
Lrytas.lt
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį paaiškėjo naujieji NBA čempionai. Jais tapo „New York Knicks“ krepšininkai, kurie finalinėje serijoje ant menčių paguldė „San Antonio Spurs“ ekipą.
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„Knicks“ laimėjo išvykoje vykusias penktąsias serijos rungtynes 94:90 ir triumfavo serijoje iki keturių pergalių 4:1.
Tai trečiasis „Knicks“ titulas klubo istorijoje, paskutinį kartą komanda buvo laimėjusi NBA dar 1973 metais.
San Antonijuje komandą vėl į pergalę vedė nesulaikomai žaidęs Jalenas Brunsonas. Jis įmetė net 45 taškus.
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Gynėjas taip pat buvo pripažintas ir naudingiausiu visos serijos žaidėju – vidutiniškai per finalus įmesdavęs po 32,6 taško, atkovojęs po 4,2 kamuolio ir atlikęs po 4,6 rezultatyvaus perdavimo.
„Knicks“ auksinę naktį ir vėl demonstravo neeilinį kovingumą – svečiai iš Niujorko panaikino 16 taškų deficitą.
„San Antonio Spurs“: Dylanas Harperis 25, Victoras Wembanyama 19, Julianas Champagnie 14, Devinas Vassellas 12.
„New York Knicks“: Jalenas Brunsonas 45, Mikalas Bridgesas 14, Joshas Hartas 13, O.G. Anunoby 11.
New York KnicksSan Antonio SpursNBA
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