NBA čempionu tapo ir buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas, bet valstybė dar šiemet atėmė jo pilietybę

Vienu iš „Knicks“ pergalės architektų tapo ir lietuvis, 1992-ųjų Barselonos olimpinių žaidynių Lietuvos rinktinės žaidėjas Alvydas Pazdrazdis.
Jis Niujorko komandoje užėmė skauto pareigas ir tapo pirmuoju lietuviu, turinčiu du NBA čempionų žiedus. Pirmąjį žiedą jis gavo dirbdamas su „Dallas Mavericks“ komanda.
Tiesa, dar šiais metais iš A. Pazdrazdžio buvo atimta Lietuvos pilietybė. Tai balandį pranešė naujienų portalas 15min.lt.
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Legendinės rinktinės narys 2014-aisiais priėmė JAV pilietybę, tačiau apie šį faktą Lietuvos institucijų neinformavo, todėl iš jo specialiu įsakymu buvo atimta mūsų šalies pilietybė.
Lietuvos įstatymai dvigubą pilietybę leidžia tik itin išskirtiniais atvejais. Vienas iš variantų, galinčių leisti A. Pazdrazdžiui išlaikyti Lietuvos pilietybę, yra ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei pripažinimas.
Jei yra nustatoma, kad asmuo, įgijęs kitos šalies pilietybę, turi ypatingų nuopelnų mūsų valstybei, Lietuvos pilietybė gali būti grąžinta.
Panašus likimas prieš daugiau nei dešimtmetį ištiko ir Žydrūną Ilgauską, kuris taip pat priėmęs JAV pilietybę taip pat neteko Lietuvos paso.
Lietuvoje net du kartus buvo surengtas referendumas dėl dvigubos pilietybės, tačiau abu kartus nepaisant tam pritariančių balsavusiųjų daugumos LR Konstitucija nebuvo pakeista dėl per mažo bendro teigiamai balsavusiųjų skaičiaus.
Plačiau apie A. Pazdrazdį galite skaityti paspaudę čia.
New York KnicksAlvydas Pazdrazdispilietybė
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