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Po klausimo apie „Žalgiryje“ uždirbtus pinigus – ironiškas Ą. Tubelio atsakymas

2026 m. birželio 14 d. 21:00
zalgiris.lt
„Žalgiris TV“ pristato dar vieną rungtynių dienos vlog‘ą su Laura Dragūnaite. Šįkart komikė ir laidų vedėja apsilankė paskutinėse finalo serijos rungtynėse, kuriose parodė dar daugiau čempioniškų užkulisių ir po finalinės mačo sirenos kartu su žalgiriečiais keliavo į rūbinę.
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Visą video jau dabar galite išvysti „Žalgirio“ „YouTube“ kanale.
Po mačo iš L.Dragūnaitės trumpam mikrofoną nugvelbė Mosesas Wrightas.
„Jai mikrofono jau nebereikia, sezonas baigtas. Žinau, kad visi esate pavargę jos klausytis, todėl aš jus visus išgelbėsiu“, – juokavo M.Wrightas.
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L.Dragūnaitė taip pat bandė išsiaiškinti, kuris žalgirietis labiausiai švęs titulą, o Nigelas Williamsas-Gossas atsakė į klausimą, kuris komandos draugas moka laimėti stilingiausiu būdu.
„Geras klausimas. Cisco – matei jo dėjimą rungtynių pabaigoje? Cisco, čia net nėra klausimų, tai buvo labai stilinga“, – pagyrė N.Williamsas-Gossas.
Rūbinėje L.Dragūnaitė sutiko ir Ąžuolą Tubelį, kurio klausinėjo apie pratęstą kontraktą su „Žalgiriu“.
„Ne, būsiu gal tas iš protingesnių, kuris investuos tokius pinigus. Esu geras žmogus, mėgstu išdalinti, nežinau, artimiesiems arba tiems, kuriems reikia“, – L.Dragūnaitės klausimams nepasidavė Ą.Tubelis.
Galiausiai ir Sylvainas Francisco atsakė į klausimą, kas švęs labiausiai, tad kviečiame įsijungti visą video ir pamatyti dar daugiau užkulisių iš žalgiriečių titulo šventimo ant parketo bei rūbinėje.
26-ojo čempionų titulo proga iki birželio 14 d. su kodu „CHAMPS26“ naujoms „Žalgiris Insider“ mėnesinėms narystėms taikoma 26 proc. nuolaida. 
Ąžuolas TubelisKauno ŽalgirisLietuvos krepšinio lyga (LKL)

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