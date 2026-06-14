Po klausimo apie „Žalgiryje“ uždirbtus pinigus – ironiškas Ą. Tubelio atsakymas

Visą video jau dabar galite išvysti „Žalgirio“ „YouTube“ kanale.
Po mačo iš L.Dragūnaitės trumpam mikrofoną nugvelbė Mosesas Wrightas.
„Jai mikrofono jau nebereikia, sezonas baigtas. Žinau, kad visi esate pavargę jos klausytis, todėl aš jus visus išgelbėsiu“, – juokavo M.Wrightas.
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L.Dragūnaitė taip pat bandė išsiaiškinti, kuris žalgirietis labiausiai švęs titulą, o Nigelas Williamsas-Gossas atsakė į klausimą, kuris komandos draugas moka laimėti stilingiausiu būdu.
„Geras klausimas. Cisco – matei jo dėjimą rungtynių pabaigoje? Cisco, čia net nėra klausimų, tai buvo labai stilinga“, – pagyrė N.Williamsas-Gossas.
Rūbinėje L.Dragūnaitė sutiko ir Ąžuolą Tubelį, kurio klausinėjo apie pratęstą kontraktą su „Žalgiriu“.
„Ne, būsiu gal tas iš protingesnių, kuris investuos tokius pinigus. Esu geras žmogus, mėgstu išdalinti, nežinau, artimiesiems arba tiems, kuriems reikia“, – L.Dragūnaitės klausimams nepasidavė Ą.Tubelis.
Galiausiai ir Sylvainas Francisco atsakė į klausimą, kas švęs labiausiai, tad kviečiame įsijungti visą video ir pamatyti dar daugiau užkulisių iš žalgiriečių titulo šventimo ant parketo bei rūbinėje.
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