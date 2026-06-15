„Šiaulių“ krepšinio klubas pristatė naujoką

Centras pastaruosius trejus metus praleido Klaipėdos „Neptūno“ sudėtyje. Su uostamiesčio ekipa kaunietis šviežiai pasidabino šalies pirmenybių bronzos medaliu, o pernai tapo Citadele Karaliaus Mindaugo taurės finalininku.
„Vidurio puolėjas – viena svarbiausių figūrų aikštėje, todėl šios pozicijos paieškai skyrėme didžiulį dėmesį. Atidžiai dirbome ties rinka Lietuvoje ir labai džiaugiamės, kad radome šį patyrusį variantą, – apie naujoką kalbėjo „Šiaulių“ sporto direktorius Ginas Rutkauskas. – Martynas yra ypač atletiškas ir akcentus gynyboje dėliojantis krepšininkas. Nors praėjusį sezoną jį kamavo trauma, tikime pilnu žaidėjo atsistatymu ir neabejojame, kad sukaupta patirtis Europos taurėje bei autoritetas krepšininkų ir trenerių tarpe prisidės prie sėkmingo mūsų žaidimo.“
Pacevičius kiek daugiau nei pusę sezono gydėsi kelio raiščio traumą ir iš viso sužaidė 29 rungtynes, iš kurių 7 – Europos taurėje, 22 – Lietuvos krepšinio lygoje.
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Vietiniame fronte krepšininko skaičiai siekė 5,7 taško, 4,1 atkovoto kamuolio bei 6,6 naudingumo balo. Tarptautinėje arenoje jis fiksavo 6,6 taško, 5,3 sugriebto kamuolio bei 8,6 efektyvumo balo rodiklius. Abiejuose turnyruose centras aikštėje praleido vidutiniškai 15 minučių per mačą.
Lygiai prieš metus Pacevičius buvo pripažintas labiausiai patobulėjusiu LKL žaidėju. Tuomet jis rinkdavo po 11,5 taško, 8 sučiuptus kamuolius ir 16,9 naudingumo balo per 23 minutes.
Naujasis „Šiaulių“ komandos narys profesionalo karjeroje yra atstovavęs Vilniaus „Ryto“, Prienų „Cbet“ ir Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandoms. Taip pat jis yra ragavęs legionieriaus duonos, kuomet vilkėjo Pakšo „Atomeromu“ klubo marškinėlius Vengrijoje.
Primename, kad Dariaus Songailos vadovaujama ekipa kitą sezoną varžysis viename pajėgiausių Senojo žemyno turnyrų – Europos taurėje.