Ergino Atamano era Atėnuose baigta

Pirmadienį Atėnų „Panathinaikos“ klubas pranešė, jog atsisveikina su vyr. treneriu E. Atamanu.
„Panathinaikos“ šį sezoną laimėjo Graikijos taurę, tačiau lygos finale 2:3 nusileido Pirėjo „Olympiakos“ ekipai, o Eurolygos ketvirtfinalyje 2:3 neprilygo „Valencia Basket“ krepšininkams.
E. Atamanas Graikijos klubą treniravo nuo 2023 metų.
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Per šį laikotarpį „Panathinaikos“ po kartą triumfavo Eurolygoje ir Graikijos čempionate bei 2 sykius laimėjo Graikijos taurę.
Erginas AtamanasAtėnų PanathinaikosGraikijos krepšinio čempionatas
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