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Europos čempionatui besiruošiančiai Lietuvos merginų rinktinei – du dramatiški Latvijos testai

2026 m. birželio 15 d. 12:44
Lrytas.lt
Europos jaunimo krepšinio čempionatui (iki 20 metų) besiruošianti Lietuvos merginų rinktinė sužaidė dvejas kontrolines rungtynes su Latvijos rinktine. Komandos pasidalijo po pergalę – pirmąsias rungtynes 77:74 laimėjo Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės.
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Vienu metu lietuvės turėjo 20 taškų persvarą, o iš viso šiame mače pirmavo daugiau kaip 35 min.
Pergalingose rungtynėse labiausiai spindėjo Danielės Paunksnytės žvaigždė – gynėja pelnė 31 tašką, perėmė 6 kamuolius ir surinko 29 naudingumo balus.
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D.Paunksnytė pademonstavo pavyzdingą taiklumą – krepšininkė pataikė 4 tritaškius iš 5, 6 dvitaškius iš 9 ir 7 baudų metimus iš 8.
Laimėtose rungtynėse prieš Latviją 11 taškų pridėjo Sintija Aukštikalnytė, 10 – Gabija Galvanauskaitė.
Varžovėms 16 taškų pelnė Liva Harmane.
Antrosiose rungtynėse 76:74 pergalę iškovojo Latvijos jaunimo rinktinė.
Šiose rungtynėse pirmaujanti komanda keitėsi net 17 kartų, o dar 8 kartus rezultatas buvo lygus.
Šiame mače D. Paunksnytė pelnė 20 taškų (4/9 trit.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų.
Gustė Dziatkauskaitė pridėjo 14 taškų, S. Aukštikalnytė – 13.
Latvijos komandoje rezultatyviausia buvo 14 taškų pelniusi Estere Petrus.
U20 Europos čempionatas liepos 4–12 d. vyks Alytuje ir Klaipėdoje.
Lietuvos rinktinės krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės su Ispanijos, Izraelio ir Kroatijos komandomis. Šios rungtynės vyks Klaipėdos arenoje.
Lietuvos merginų (U-20) krepšinio rinktinėEgidijus Ženevičius

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