S. Obradovičius susirado naują darbą

„Hapoel“ varžysis Europos taurėje ir galimai susitiks su vienu iš trijų Lietuvos komandų.
Strategas 2021–2024 m. treniravo „Monaco“. 2023-siais jo diriguojama „Monaco“ pasiekė Eurolygos finalo ketvertą, kuriame užėmė trečiąją vietą.
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Pernai spalį buvo S. Obradovičius buvo paskirtas „Crvena Zvezda“ strategu, tačiau ilgai neužsibuvo ekipoje: šiame sezone jo auklėtiniai Eurolygoje krito įkrintamosiose akistatose, Adrijos lygoje ir Serbijos pirmenybėse pralaimėjo pusfinalio etape. Po tokių fiasko nutarta su specialistu atsisveikinti.