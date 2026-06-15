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S. Obradovičius susirado naują darbą

2026 m. birželio 15 d. 14:10
Lrytas.lt
Iš Belgrado „Crvena Zvezda“ komandos dėl nepasiektų tikslų atleistas serbas Saša Obradovičius rado naują darbą. Oficialiai paskelbta, kad 57 metų serbas stojo prie Jeruzalės „Hapoel“ vairo ir pasirašė sutartį iki 2029 metų.
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„Hapoel“ varžysis Europos taurėje ir galimai susitiks su vienu iš trijų Lietuvos komandų.
Strategas 2021–2024 m. treniravo „Monaco“. 2023-siais jo diriguojama „Monaco“ pasiekė Eurolygos finalo ketvertą, kuriame užėmė trečiąją vietą.
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Pernai spalį buvo S. Obradovičius buvo paskirtas „Crvena Zvezda“ strategu, tačiau ilgai neužsibuvo ekipoje: šiame sezone jo auklėtiniai Eurolygoje krito įkrintamosiose akistatose, Adrijos lygoje ir Serbijos pirmenybėse pralaimėjo pusfinalio etape. Po tokių fiasko nutarta su specialistu atsisveikinti.
Jeruzalės HapoelSaša ObradovičiusMonaco

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