Lietuvio auklėtiniai namuose 93:68 (23:18, 27:19, 22:14, 21:17) įveikė Stambulo „Besiktas“.
Lietuvos strategas pradėjo skųstis teisėjams dėl jo manymu nešvilpiamos pražangos prieš Mikaelį Jantuneną, tačiau arbitrai Šaro priekaištų klausytis nebuvo linkę.
Nors lietuvio treniruojama „Fenerbahce“ ir pelnė taškus, tačiau nesibaigus Šaro skundams, lietuvis buvo nubaustas technine pražanga, o tai buvo jau antroji jo tokia nuobauda per 8 minutes, dėl ko Š. Jasikevičius buvo priverstas palikti aikštę.
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Šarui palikus rungtynes „Fenerbahce“ pirmavo prieš Stambulo „Besiktas“ 18:15. Nepaisant to, jog lietuvis prie aikštelės nebestovėjo, jo auklėtiniai nesutriko ir šventė užtikrintą pergalę.
Nugalėtojus į priekį vedės Wade'as Baldwinas pelnė 17 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Nicolo Melli prie pergalės pridėjo 12 taškų ir 10 sugriebtų kamuolių.
Svečių ekipoje išsiskyrė Anthony Brownas, kuris pelnė 17 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Finalo serijoje iki 3 pergalių rezultatas tapo lygus 1:1.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceStambulo Besiktas
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