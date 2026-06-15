T. Sabonis ir „Lions“ prisiviliojo jaunąjį lietuvį

Turėdamas dvigubą Didžiosios Britanijos ir Lietuvos pasą, šis persikėlimas leidžia jam grįžti į Londoną ir žengti kitą žingsnį savo karjeroje su dabartine komanda.
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E. Žibūda jau žaidė „Lions“ komandoje Eurolygos jaunimo turnyre „adidas Next Generation“, kuriame vidutiniškai pelnydavo po 14 taškų, atkovodavo po 4,5 kamuolio, atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus ir perimdavo po 2 kamuolius.
Gynėjo ir puolėjo pozicijose galintis žaisti E. Žibūda 2024 m. žaidė Lietuvos 16-mečių rinktinėje ir Europos čempionate per 25 minutes įmesdavo 11,9 taško, atkovodavo 5,6 kamuolio, atlikdavo 2,1 rezultatyvaus perdavimo bei rinkdavo 11,1 naudingumo balo.
Pasirašius sutartį, „Lions“ ekipos generalinis direktorius Martynas Purlys sakė: „Emilis mus labai sužavėjo šį sezoną Eurolygos „Next Gen“ turnyre. Jo krepšinio intelektas, gebėjimas žaisti keliose pozicijose ir branda aikštėje tokiame jauname amžiuje yra išties įspūdingi. Natūralus kitas žingsnis buvo įtraukti jį į pagrindinę sudėtį ir mes džiaugiamės galėdami jį pasveikinti Londono „Lions“ vyrų komandoje.“
E. Žibūda tapo ketvirtuoju tarpsezonyje pasirašytu žaidėju: jis prisijungė prie sugrįžusių Deane'o Williamso, Joelio Scotto ir Ethano Price'o.